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    Думки вголос

    Час показав, хто кому брат!

    Про неминучу поразку московських неофашистів багато вже сказано - Час показав, хто кому брат!
    Про неминучу поразку московських неофашистів багато вже сказано
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    Путін і його неофашистська імперія вже померли

    Історичних аналогій у цій війні з російськими окупантами дуже багато.

    Найбільше впадає в око майже буквальне співпадіння планів, методів та риторики фашистів Другої світової війни і рашистів сьогодення.

    Гітлер і Путін, Ріббентроп-Лавров, Скабєєва-Геббельс і тд і тп.

    Дивуватися нічому. Фашизм завжди повернений в минулі історичні подвиги і базується на ненависті до призначених на роль ворогів, які заважають відновленню колишньої величі.

    Берлінському біснуватому заважали євреї, англосакси і комуністи. Московський фюрер не сильно змінив список – українці, англосакси і євреї.

    Про це, а також про неминучу поразку московських неофашистів багато вже сказано.

    Проте, мене набагато більше вражає історичне підгрунтя нашого опору Кремлю.

    Підніміть масштаб, і ви побачите диво: як через 400 років конфліктів та протистоянь знову разом Україна, Польща й Литва.

    Час показав, хто кому брат!

    Цивілізація, заснована на принципах парламентського управління та виборності лідера знову проти московського «самодержавія і єдінорожія»!

    Стефан Баторій проти Івана Грозного.

    Цей історичний процес – не тільки про минуле.

    Україна, Польща, Литва (а згодом і Білорусь) вже скоро стануть могутнім фактором європейської політики.

    А Путін і його неофашистська імперія вже померли. І попри «недержаніє ракет» для Московщини «Послєдній парад наступаєт»

    В буквальному сенсі.

    Нам треба із зброєю в руках дочекатися офіційного некрологу.

    Джерело: блог Юрія Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь росія окупанти Польща війна путін українці Литва Україна окупація фашизм Адольф Гітлер #stoprussia
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    Час показав, хто кому брат!