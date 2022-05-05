Російські заводи скаржаться, що дії чиновників РФ посилюють ефект санкцій

Дії чиновників РФ «у рази гірше за санкції», визнають у Росії

У Росії продовжуються спроби подолати критичну ситуацію на виробництвах військово-промислового комплексу, яка виникла внаслідок введених міжнародних санкцій. Втім, діяльність російських чиновників вносить додатковий безлад у виробничі схеми та посилюють кризові явища. Зокрема, про це йдеться у листі від імені АТ «Тюменський акумуляторний завод» на адресу «заступника керівника оперативного штабу з протидії економічним санкціям» Сергія Собяніна, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Санкції, які ввели проти РФ Євросоюз та США, безсумнівно, ускладнили нашу роботу, оскільки частина матеріалів та запчастин на обладнання, що не виробляються у РФ, ми закуповували за кордоном. Сучасні реалії змушують нас або організовувати власне виробництво, або шукати нових постачальників… Однак те, що роблять наші чиновники щодо нас – у рази гірше за санкції», - йдеться в листі.

Мова про тотальну некомпетентність державного регулятора. «Завдяки» внесеним змінам виробництво не може отримати достатньо сировини для продовження виробництва. До того ж зруйновано систему утилізації небезпечних відходів, внаслідок чого організатори схеми «загидять кислотою великі території».

У результаті такої «боротьби з економічними санкціями» передбачається відтік виробництва в Китай.

Як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Росія зможе завершити війну лише після досягнення угоди з Україною, і саме від цього і залежатиме зняття з неї західних санкцій.