Життя в окупації: ще трупи не прибрали, але українські таблички вже замінили

Загарбники дуже швидко перейменовують захоплені населені пункти

У захоплених містах і селах окупанти одразу ж знімають таблички з українськими назвами і міняють їх на російські. Ще навіть мертвих з під завалів не встигли прибрати, але таблички вже замінили. Це зараз для них головне.

Цікаво, що там ніхто не каже, що «є справи важливіші» і «краще б роздали гроші пенсіонерам, ніж витрачатися на перейменування», як казали раніше противники декомунізації. Вони змінюють назви одразу, прямо під обстрілами, бо для них це справді принципово – знищити усе пов’язане з Україною.

Доходить до абсурду. На Донеччині селищу Нікольське окупанти хочуть повернути радянську назву Володарське.

Нікольське – це історична назва. Так село називалося за часів Російської імперії, бо там був розташований Свято-Нікольський храм. Після революціі село перейменували на честь більшовика Володарського (хто це взагалі?). А недавно, під час декомунізації райцентру знову повернули історичну назву.

Здавалося б, чим може не влаштувати росіян історична російська назва, пов’язана з православною церквою? Однак, виявилося – може. Вони реально знову перейменовують Нікольське на честь більшовика Володарського. Просто тупо назло Україні. Якийсь божевільний сюр.

Вони не знають, хто він такий і за що йому така честь. Не уявляють, як той Володарський виглядав взагалі. В них просто рефлекс. Якщо українці проти чогось – треба зробити навпаки.

Джерело: блог Дениса Казанського

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