Путін вибачився за Лаврова? Пресслужби прем’єра Ізраїлю та Кремля говорять різне

Володимир Путін у телефонній розмові із Нафталі Беннетом вибачився перед Ізраїлем за свого міністра-антисеміта. Така версія пресслужби ізраїльського прем'єра. Кремль уперто мовчить про вибачення

Президент Росії Володимир Путін подзвонив до прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета

Розмова хазяїна Кремля та голови ізраїльського уряду, присвячена Дню незалежності Ізраїлю та майбутньому Дню перемоги над нацизмом, зачепила і тему скандальної антисемітської заяви очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. Про це пишуть пресслужби обох лідерів держав.

Втім, кожна із сторін подає інформацію про цей дзвінок по-своєму. Так, пресслужба Беннета наголосила, що ізраїльський прем’єр обговорював з російським президентом скандал, спровокований Лавровим. Також офіційний сайт уряду Ізраїля у повідомленні про розмову двох лідерів своїх країн зазначив: «Прем'єр-міністр прийняв вибачення президента Путіна за висловлювання Лаврова».

Разом з тим, пресслужба Кремля, повідомляючи про розмову Путіна і Беннета, взагалі не згадала цей момент. У новині були згадані лише «подальший розвиток дружніх російсько-ізраїльських відносин» та привітання президента Росії ветеранам Другої світової війни, які живуть в Ізраїлі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спричинив міжнародний скандал, порівнявши президента України Володимира Зеленського з фюрером Німеччини Адольфом Гітлером та заявивши, що останній мав єврейську кров – а одними із найактивніших антисемітів були саме євреї.

Ізраїльська влада, за інформацією тамтешніх ЗМІ, цим вкрай обурилася та більше не планує зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні.

Офіс президента України також відреагував на антисемітські заяви Лаврова. Глава президентської канцелярії Андрій Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.

Пізніше МЗС Росії звинуватило Ізраїль у підтримці «неонацистського режиму» в Києві.