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    Думки вголос

    На Рівненщині затримали учасника мережі підкупу виборців: вилучено 2,5 млн грн готівки

    • Юрій Луценко

      Генеральний прокурор України

    • Розсилка
    На Рівненщині затримали учасника мережі підкупу виборців: вилучено 2,5 млн грн готівки

    «Звідки у штабу такі необліковані у виборчому фонді кошти?»

    Сьогодні в м. Дубно Рівненської області ДБР, СБУ і ГПУ затримали місцевого учасника мережі підкупу за одного з кандидатів в Президенти.

    В зв‘язку з цим пропоную просту арифметичну задачку:

    Якщо учасник Всеукраїнської мережі депутата Д отримує від київського штабу в сумці 2,5 млн грн «чорної готівки» для перемоги кандидата Ю в місті з населенням в 35 тис, - то скільки такої готівки планує витратити штаб Ю для перемоги в країні з кількістю виборців 35 млн?

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    На Рівненщині затримали учасника мережі підкупу виборців: вилучено 2,5 млн грн готівки
    На Рівненщині затримали учасника мережі підкупу виборців: вилучено 2,5 млн грн готівки

    Якщо хтось може відповісти на значно складніше питання: звідки у штабу такі необліковані у виборчому фонді кошти - прошу звязатися з слідчими ДБР.

    Джерело: блог Юрія Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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