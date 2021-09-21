Орда розпалася, Росія на черзі?

Росіяни стабільно обирають одних і тих самих політиків

Як раніше відбувалися вибори на території сучасної Росії

Управління завойованими територіями Середньої Азії, Ірану, Закавказзя в монгольській Орді здійснювали намісники хана – «даруга».

В майбутній Московії була інша система управління. В ключові князівства хан призначав «баскаків», які контролювали якість роботи місцевих князів на Орду.

Пройшов час.

Орда давно розпалася.

І лише Росія цього не помічає.

Росія і без Орди залишається самобаскакською країною, де населення самостійно відмовляється від свободи.

Саме це, щасливий у рабстві російський народ, є основною загрозою для України. Путін – лише наслідок.

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Джерело: блог Юрія Луценка

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