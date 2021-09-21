Орда розпалася, Росія на черзі?
Як раніше відбувалися вибори на території сучасної Росії
Управління завойованими територіями Середньої Азії, Ірану, Закавказзя в монгольській Орді здійснювали намісники хана – «даруга».
В майбутній Московії була інша система управління. В ключові князівства хан призначав «баскаків», які контролювали якість роботи місцевих князів на Орду.
Пройшов час.
Орда давно розпалася.
І лише Росія цього не помічає.
Росія і без Орди залишається самобаскакською країною, де населення самостійно відмовляється від свободи.
Саме це, щасливий у рабстві російський народ, є основною загрозою для України. Путін – лише наслідок.
Джерело: блог Юрія Луценка