Вибори в Росії нічого не змінять для України

Позиція щодо Криму у Путіна і Навального не відрізняється

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На удивление вчера было много новостей на телебачени и в интернет-изданиях (и сегодня, кстати), а также комментариев экспертов по выборам в России. Дорогие коллеги, серьезно? Была какая-то интрига? Не смешите – флюгер их политики приколочен к столбу намертво, и ветер обреченно дует в одном направлении.

Для нас это что-то меняет? Позиция по тому же Крыму у Путина и Навального, например, совпадают. Так что даже если мы зайдем почитать про российские выборы в отдел фантастики и представим там смену власти (пожалуй, не научной фантастики, а фентези) – война не закончится, из Крыма они не уйдут и не превратятся волшебным образом во вменяемых соседей. Все, кто хотя бы с научной точки зрения или с познавательными целями следит за политикой России, прекрасно и давно это понимают. Все, крапка.

Что нам интересно и на что мы должны реагировать в связи с этими выборами. Из прекрасного, но нереального – в связи с голосованием на оккупированных РФ территориях ставить на всех международных площадках под сомнение легитимность Госдумы. Повторюсь – нереально. Зато вполне можно добиваться непризнания мажоритарщиков из Крыма во всех международных межпарламентских организаций. В ОРДЛО мажоритарщиков не выбирали.

Второе – отдельно по ОРДЛО. Разные российские чиновники называют цифры по розданным паспортам от 400 до 600 тысяч. Мобилизация голосовать была мощной, там больше тысячи только автобусов возили, заставляли, пугали и, естественно, дорисовали цифру принявших участия. Говорят про 150 тысяч принявших участие в выборах жителей ОРДЛО. То есть даже официальная цифра показывает, что свое будущее связывают с РФ и голосуют на российских выборах, мягко говоря, очень немногие. 150 тысяч со всей территории ОРДЛО? Это провальный результат.

Что можно сказать этим людям? Я повторю слова президента Украины Зеленского. Если вы хотите жить в России – переезжайте. Потому что эти территории рано или поздно будут освобождены Украиной. И, это уже от меня оценка – украинскую армию будут встречать цветами и с большим облегчением. Те люди, которые не получили российских паспортов или которым их навязали, но не смогли заставить голосовать на российских выборах…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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