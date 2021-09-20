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    Думки вголос

    Як насправді відбувалося онлайн «голосування» жителів ОРДЛО на російських виборах

    Як насправді відбувалося онлайн «голосування» жителів ОРДЛО на російських виборах

    Ніякого сенсу обговорювати результати цього «волевиявлення» просто немає

    Мовою оригіналу

    Вот так на самом деле выглядит онлайн «голосование» жителей ОРДЛО на российских выборах.

    Некий «ответственный человек», используя электронные почты и пароли жителей Алчевска, входит в их аккаунтах на российском сайте «Госуслуги» и заходя в аккаунты различных людей на «Госуслугах» и голосует от их имени за «Единую Россию».

    В принципе, это все, что нужно знать и о российских выборах, и об участии в них жителей неподконтрольной территории.

    Никакого смысла всерьез обсуждать результаты этого «волеизъявления» просто нет.

    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: Росія Донбас вибори ОРДЛО
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    Як насправді відбувалося онлайн «голосування» жителів ОРДЛО на російських виборах