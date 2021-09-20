Як насправді відбувалося онлайн «голосування» жителів ОРДЛО на російських виборах

Ніякого сенсу обговорювати результати цього «волевиявлення» просто немає

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Вот так на самом деле выглядит онлайн «голосование» жителей ОРДЛО на российских выборах.

Некий «ответственный человек», используя электронные почты и пароли жителей Алчевска, входит в их аккаунтах на российском сайте «Госуслуги» и заходя в аккаунты различных людей на «Госуслугах» и голосует от их имени за «Единую Россию».

В принципе, это все, что нужно знать и о российских выборах, и об участии в них жителей неподконтрольной территории.

Никакого смысла всерьез обсуждать результаты этого «волеизъявления» просто нет.

Джерело: блог Дениса Казанського

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