  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Кремль може почати нову хвилю дестабілізації України – Клімкін

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Колишній очільник МЗС вважає, що Захід зупиниться на критиці Росії - Кремль може почати нову хвилю дестабілізації України – Клімкін

    Колишній очільник МЗС вважає, що Захід зупиниться на критиці Росії

    Фото з відкритих джерел

    Ексміністр дав оцінку виборам до Держдуми

    Після виборів до Державної Думи Росії Кремль може почати більш жорстку хвилю дестабілізації України. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Twitter.

    За його словами, вибори до Держдуми РФ цілком прогнозовані, оскільки майже весь російський електорат «вщент імперський та націоналістичний».

    «Захід буде їх критикувати, але на цьому зупиниться. РФ тепер може почати нову, більш жорстку хвилю дестабілізації України», – заявив ексглава МЗС."Вибори" до держдуми РФ цілком прогнозовані - майже весь РУ електорат вщент імперський та націоналістичний. Захід буде їх критикувати, але на цьому зупиниться. РФ тепер може почати нову, більш жорстку хвилю дестабілізації України.

    Нагадаємо, Велика Британія засудила проведення виборів до Держдуми Росії на суверенній території України.

    Раніше повідомлялося, що Румунія не визнає легітимністі виборів до Державної Думи, які Росія провела в окупованому Криму.

    Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

    Тим часом п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.

    Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

    Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

    Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

    Читайте також:
    Теги: МЗС Росія Павло Клімкін вибори Путін Велика Британія вибори в Росії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кремль може почати нову хвилю дестабілізації України – Клімкін