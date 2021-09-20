Кремль може почати нову хвилю дестабілізації України – Клімкін

Ексміністр дав оцінку виборам до Держдуми

Після виборів до Державної Думи Росії Кремль може почати більш жорстку хвилю дестабілізації України. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, вибори до Держдуми РФ цілком прогнозовані, оскільки майже весь російський електорат «вщент імперський та націоналістичний».

«Захід буде їх критикувати, але на цьому зупиниться. РФ тепер може почати нову, більш жорстку хвилю дестабілізації України», – заявив ексглава МЗС."Вибори" до держдуми РФ цілком прогнозовані - майже весь РУ електорат вщент імперський та націоналістичний. Захід буде їх критикувати, але на цьому зупиниться. РФ тепер може почати нову, більш жорстку хвилю дестабілізації України.

Нагадаємо, Велика Британія засудила проведення виборів до Держдуми Росії на суверенній території України.

Раніше повідомлялося, що Румунія не визнає легітимністі виборів до Державної Думи, які Росія провела в окупованому Криму.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Тим часом п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

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