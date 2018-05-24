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    Думки вголос

    Кремль підготував нову атаку проти України. Ціль - у Києві

    • Юрій Карін

      Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»

    • Розсилка
    Фінал Ліги чемпіонів у Києві. Фанзона - Кремль підготував нову атаку проти України. Ціль - у Києві
    Фото: EPA/UPG
    Фінал Ліги чемпіонів у Києві. Фанзона

    Про новий план Кремля щодо України

    Українські та закордонні ЗМІ поширили новину про те, що терористи «Ісламської держави» готують атаки в Києві під час проведення фіналу Ліги чемпіонів 26 травня. Таке повідомлення з'явилося в Telegram нібито від імені ІДІЛ. Служба безпеки України поспішила заспокоїти фанатів і простих громадян: за даними експертів спецслужби, акаунт, на якому розмістили попередження про теракт, не має відношення до «Ісламської держави». Кому ж вигідно поширювати подібні фейки напередодні важливої спортивної події в українській столиці і як із ними може бути пов'язана Росія?

    З наближенням фіналу Ліги чемпіонів у Києві Україна стала об'єктом постійних інформаційних атак. Ініціаторів вкидань легко ідентифікувати за топорністю виконання і геббельсівським мисленням – це суміжна держава, яка здійснює збройну агресію проти нашої країни та веде гібридну війну з іншим світом. Ще одна важлива деталь, на якій постійно проколюється кремлівська пропаганда: свого кінцевого споживача вона бачить темною і малограмотною істотою, яка сліпо вірить у будь-яку маячню, що доноситься з телевізора.

    Ця аудиторія зрозуміла – російський ватник, що живе без газо- та водопроводу, але сліпо вірить у вибудувану російськими засобами пропаганди картину зруйнованої до фундаменту України. Країни, в якій апріорі неможливе проведення на високому рівні найголовнішого матчу найбільш рейтингового європейського футбольного клубного турніру. А велика кількість вболівальників і високих гостей, які прибули в столицю «бандерівської хунти», просто порве ватні стереотипи. Ну і напередодні ЧС-2018 з футболу, який став токсичним через його місце проведення, як обійтися без феесбешної ІДІЛ? Тим більше в РФ, де влада звикла забивати голови населення інформаційними і реальними вибухами в стилі Каширського шосе...

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    Тому російська пропаганда і спецслужби активно почали зображати в інформаційному просторі «українські реалії» через призму розуміння поголів'ям власної країни. Аж до погроз із боку ІДІЛ. Додають тонів до нагнітання картини наші «консерви», медіа з низькою соціальною відповідальністю та фінансуванням в рублях, а також європейські «корисні ідіоти» Кремля. Уже лунають думки, що чим ближче до дня проведення фіналу ЛЧ, тим більше ймовірність практичного втілення провокацій російських спецслужб в Києві. Усі чудово пам'ятають, як на Євро-2016 «бойові загони російських уболівальників» влаштовували криваві побоїща і не тільки.

    Не дивно, що на тлі «успішних дій ФСБ» з розкриття «осередків ІДІЛ» в Росії, які «готували теракти» на об'єктах ЧС-2018, а також напередодні фіналу ЛЧ в Києві, з'явилася інформація на «Telegram-каналах ІДІЛ» про погрози фанатам «Реала» і «Ліверпуля». Відразу ж на підтвердження «такої можливості» у зарубіжних ЗМІ почали з'являтися «нейтральні матеріали» на «підтвердження можливості перебування ІДІЛ в Україні». При цьому деякі «експерти», на яких посилаються в англомовній пресі, і раніше говорили про «такі речі»...

    Усе це – ланки інформаційної операції російського агресора із «заселення» в Україну ІДІЛ і щодо «дружби Халіфату з каральними батальйонами», яка розкручується з 2015 року.

    Футбольний інформаційний тероризм РФ проти України продовжиться на ЧС-2018. Його програма максимум для санкційного Кремля – створити видимість відсутності ізоляції з максимальною кількістю гостей. І попутно на цьому бенефісі «світового визнання супердержави» можна розіграти «українську карту» з войовничими ультрас і планованими ними терактами. Благо, винних можна призначити з числа гастарбайтерів чи завезти з ОРДЛО.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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