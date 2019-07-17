  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Волкер сподівається, що Росія погодиться на обмін полоненими

    • Розсилка
    Курт Волкер - Волкер сподівається, що Росія погодиться на обмін полоненими
    Курт Волкер

    Волкер підкреслив, що якщо обмін відбудеться, це буде «результатом прямої взаємодії президентів Зеленського і Путіна»

    Спецпредставник США в Україні Курт Волкер висловив надію, що Росія погодиться на обмін полоненими.

    Про це він написав у Twitter.

    На думку Волкера, у випадку успіху, це стане результатом прямої взаємодії президентів Зеленського і Путіна.

    «Я щиро сподіваюся, що Москва погодиться на обмін полоненими. Це буде важливим кроком для створення довіри і возз'єднання бранців зі своїми сім'ями», - написав він.

    Волкер підкреслив, що якщо обмін відбудеться, це буде «результатом прямої взаємодії президентів Зеленського і Путіна».

    Раніше заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив про попередню домовленість з Росією про обмін полоненими.

    Напередодні, 15 липня, в Києві завершилася зустріч омбудсменів Людмили Денисової і Тетяни Москалькової, на якій обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.
    ЗМІ стало відомо, що список Києва на обмін затриманими включає 120 українців, а в списку РФ - близько 40 осіб. Як зазначила Москалькова, списки підлягають ревізії.

    Читайте також
    Росія США політв’язні обмін полоненими Курт Волкер Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ