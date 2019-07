Волкер сподівається, що Росія погодиться на обмін полоненими

Волкер підкреслив, що якщо обмін відбудеться, це буде «результатом прямої взаємодії президентів Зеленського і Путіна»

Спецпредставник США в Україні Курт Волкер висловив надію, що Росія погодиться на обмін полоненими.

Про це він написав у Twitter.

На думку Волкера, у випадку успіху, це стане результатом прямої взаємодії президентів Зеленського і Путіна.

«Я щиро сподіваюся, що Москва погодиться на обмін полоненими. Це буде важливим кроком для створення довіри і возз'єднання бранців зі своїми сім'ями», - написав він.

I sincerely hope Moscow agrees to this prisoner exchange. It would be an important step to build confidence and reunite prisoners with their families. If successful, it will be the result of direct engagement between Presidents Zelenskyy and Putin.