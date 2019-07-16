Генпрокуратура викликала Портнова на допит у справі Майдану



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Андрій Портнов

Прийти на допит Портнов повинен до управління спецрозслідувань ГПУ 19 липня

Генпрокуратура оприлюднила повітку про виклик на допит заступника Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова у справі Майдану як свідка.

Повістка опублікована на сайті ГПУ.

Прийти на допит Портнов повинен до управління спецрозслідувань ГПУ 19 липня об 11:00.

Допитувати його будуть як свідка у справі про перешкоджання Євромайдану у листопаді 2013 — лютому 2014 років, щодо зловживання владою правоохоронцями, організації умисних вбивств.

Андрій Портнов, який обіймав посаду радника екс-президента Віктора Януковича у 2011–2014 роках, 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності. У 2014 році Портнов виїхав з України, певний час жив у Росії, а потім переїхав до Відня.

У березні 2018-го СБУ порушила справу про держзраду щодо екс-заступника глави АП часів Януковича Портнова. Через це Портнов подав позов до суду на Службу безпеки України.

6 березня 2014-го ЄС запровадив санкції проти 18 громадян України, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів і причетності до порушень прав людини. Серед них був і колишній голова адміністрації президента Януковича Андрій Портнов.

Пізніше в березні 2015-го Європейський союз продовжив санкції, але виключив зі списку Андрія Портнова.

Як відомо, в понеділок, 15 липня, активісти партії «Європейська Солідарність» провели акцію в головному офісі Державного бюро розслідувань. Головною вимогою акції було негайне припинення політично мотивованих переслідувань волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.

Нагадаємо, 20 травня екс-заступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Петра Порошенка. Так, його за словами, колишнього президента вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків Порошенком.

27 травня Портнов подав до ДБР четверту заяву, яка стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

На початку червня директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба поінформував ЗМІ, що порушені за заявами Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

«Питання досить резонансні. У зв'язку з цим, нами заплановані і в найкоротші терміни будуть проведені активні слідчі дії. Ми будемо перевіряти всі факти, які були викладені у зверненнях, та, відповідно, добувати докази в підтвердження або спростування вини. Громадськість у найближчий період часу повинна отримати відповіді на всі питання», - заявив голова ДБР.