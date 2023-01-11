Необхідні умови для перемоги України:

Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

Співпраця з НАТО – необхідна умова для безпеки України фото з відкритих джерел

Треба аби наші союзники розуміли необхідність повної російської поразки та готовність до такого сценарію

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