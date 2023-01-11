Необхідні умови для перемоги України
Треба аби наші союзники розуміли необхідність повної російської поразки та готовність до такого сценарію
Перемога неодмінно буде за Україною. Але є певні умови – необхідні та достатні (список, можливо, неповний):
Необхідні умови для перемоги України:
- Готовність (мотиваційна, ресурсна, кадрова, управлінська, суспільна) вести війну, скільки буде необхідно.
- Готовність союзників допомагати (всім арсеналом оборонних і наступальних систем, включно з основними бойовими танками, винищувачами, далекобійними ракетними системами, ударними дронами дальньої дії, крім ЗМЗ) скільки буде необхідно.
- Збільшення міжнародного санкційного тиску і заходи, що реально і кардинально зменшать у найближчі пів-року – рік російську спроможність вести війну поточної інтенсивності.
Достатні умови для перемоги України:
- Спільне бачення України та союзників необхідності повної російської поразки та готовність до такого сценарію.
- Входження у війну на боці України однієї з потужних країн НАТО.
- Приєднання України до НАТО, або ухвалення оборонної угоди з потужною ядерною державою/групою ядерних держав (США / США + Великобританія або США + Великобританія + Франція).
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