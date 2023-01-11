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Валерій Чалий Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

Необхідні умови для перемоги України

glavcom.ua
Співпраця з НАТО – необхідна умова для безпеки України
фото з відкритих джерел

Треба аби наші союзники розуміли необхідність повної російської поразки та готовність до такого сценарію

Перемога неодмінно буде за Україною. Але є певні умови – необхідні та достатні (список, можливо, неповний):

Необхідні умови для перемоги України:

  1. Готовність (мотиваційна, ресурсна, кадрова, управлінська, суспільна) вести війну, скільки буде необхідно.
  2. Готовність союзників допомагати (всім арсеналом оборонних і наступальних систем, включно з основними бойовими танками, винищувачами, далекобійними ракетними системами, ударними дронами дальньої дії, крім ЗМЗ) скільки буде необхідно.
  3. Збільшення міжнародного санкційного тиску і заходи, що реально і кардинально зменшать у найближчі пів-року – рік російську спроможність вести війну поточної інтенсивності.

Достатні умови для перемоги України:

  1. Спільне бачення України та союзників необхідності повної російської поразки та готовність до такого сценарію.
  2. Входження у війну на боці України однієї з потужних країн НАТО.
  3. Приєднання України до НАТО, або ухвалення оборонної угоди з потужною ядерною державою/групою ядерних держав (США / США + Великобританія або США + Великобританія + Франція).
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Теги: війна НАТО Україна

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Валерій Чалий

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