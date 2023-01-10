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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Росія програє війну на виснаження

glavcom.ua
Ціна на нафту з Росію неухильно падає
фото з відкритих джерел

Санкції проти російської економіки починають давати результат

Ціна на російську нафту Urals пала до 37,5$, але це не типове коливання нафтових цін. В цей же час нафта марки Brent торгується по 81$. Це означає, що ціна впала саме на російську нафту! На графіку ви бачите, що з кінця листопада російська нафта почала продаватись по окремому сценарію. Цьому явищу є кілька причин, і всі дуже приємні для нас.

По-перше, це результат роботи самосанкцій. Путін, який підписав указ про заборону продажу нафти в країни, які підтримали санкції – сам обрубав собі ціну. Думаю стеля в 60$ дуже навіть хороша ціна, при сьогоднішній. А сьогоднішня ціна вже прямує до межі собівартості в 30-35 дол.

По-друге, це фрахт. На російську нафту дуже виріс фрахт, особливо після санкцій введених 5 грудня про заборону транспортування російської нафти морськими перевезеннями.

По-третє, нові «друзі» Путіна Індія і Китай, які як справжні друзі вирішили поставити його раком. Розуміючи, що йому нікуди діватись індуси і китайці штучно збивають ціну. Крім того, США уважно слідкують за тим, щоб російська нафта не перепродавалась.

Таким чином, росіяни будуть змушені скорочувати добування нафти з метою підвищення ціни. Але вище перелічені причини навряд чи їм в цьому допоможуть.

На цьому хороші новини не закінчуються. З 5 лютого вводяться санкції на російські нафтопродукти (дизель, мазут тощо). Це, фактично, завдасть серйозного удару по нафтопереробці і знову ж таки по обсягам видобутку. Ще одна важлива новина – США послабили санкції проти Венесуели і відмовились від визнання в.о. президентом лідера опозиції Гуайдо. 1 січня танкер компанії Chevron приплив на завантаження венесуельською нафтою. Це відбулось вперше за 4 роки.

Експерт інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що в 2023 році втрати росіян в доходах від нафти порівняно з 2021 роком можуть скласти до 46%.

Ну як там «война на истощение»? Что с лицом Путин?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта нафтопродукти санкції Китай путін Індія путин росіяни

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