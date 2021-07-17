  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віталій Червоненко
рус
    Думки вголос

    Вакцинація і демократія. Про різницю між Україною та Росією

    Вакцинація і демократія. Про різницю між Україною та Росією

    «Ми поза політикою», реальне право вибору і можливість вибирати життєво важливі речі

    Дуже яскравий приклад на вакцинах відповіді на питання, що вам дає та демократія. Худо і бідно, в Україні є доступ до вибору вакцини – хочеш астрою індійською чи корейською, можна і італійську дістати. Найпростіше вколотись китайською, а для крутого пфайзера треба побігати.

    І тут ми дивимось на Росію, де на виборах народ вже мало що вирішує.

    Вибір є між путінським спутником і новим їхнім же ковіваком, який хоч і ніким у світі не визнаний і дослідження тривають, але росіяни стають за ним в чергу.

    Говорити, що це два різні сорти чогось нехорошого, не буду, але от одна знайома вчителька з Росії сказала, якщо не вколотись «вітчизняним», то працювати не дадуть. А доступ до інших неросійських вакцин заборонений.

    От і виходить, що коли в країні є хоч якась демократія і вибори реальні, політики хоч і з провалами, але думають про електорат. Чудовий приклад України і команди Зе.

    І Росія, де Путін безальтернативний і тільки він сам вирішує, чим колотись росіянам.

    У мене таке враження, що на прикладі вакцин найкраще видно, що ми з ними живемо вже в різних вимірах:)

    У першому коментарі чудова стаття про вакцинні забіги росіян. Як ми бігаємо за пфайзером, так вони за малодослідженою ніким невизнаною вакциною.

    Джерело: блог Віталія Червоненка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія вибори Путін путінський режим вакцинація демократія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Аркадій Бабченко
    Аркадій Бабченко

    Журналіст

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вакцинація і демократія. Про різницю між Україною та Росією