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Віталій Червоненко Журналіст

32 роки тому Москва організувала антиукраїнський церковний переворот

glavcom.ua
Меморіальна дошка на будівлі, де відбувся Харківський собор
фото: www.wikimedia.org

Річниця дуже тонкого використання Москвою Харкова проти України вже у часи незалежності. Повторили віджимання УНР в 1919

32 роки тому Москва організувала у Харкові антиукраїнський православний архієрейський собор і скинула з посади предстоятеля УПЦ Філарета.

Філарет наприкінці 1991 року зібрав підписи усіх єпископів і звернувся з листом до партріарха московського про автокефалію.

На початку 1992 року Філарет ще раз зібрав підписи єпископів ( і нинішнього керівника УПЦ МП Онуфрія) і офіційно нагадав Москві про прохання.

Москва тоді прохання проігнорувала і організувала в Харкові ( бо в Києві не давала провести цей фокус влада і Кравчук) собор, щоб скинути Філарета. Що і зробили ще недавні підписанти про незалежність.

Київ тоді офіційно не визнав це зібрання на рівні постанови президії Верховної Ради і засудив.

Ну але вже як вийшло і шанс на автокефалію тоді втратили.

27 травня вже 2022 року через війну вже Онуфрій зібрав у Києві собор і нібито взяв курс від Москви. Але попросити про автокефалію, як в 1992 році, не наважився.

А дізнався я про цю історію детально ще за Януковича в 2010 році. Тоді до томосу було ще як до Києва рачки.

Але Партії регіонів було так незручно від старої позиції влади, що вони хотіли скасувати антимосковську постанову Ради 1992 року:)

Тут про все це писав ще на «Главкомі». Пару формулювань зараз не зовсім коректні, але загалом інформативно.

Зараз Харків вони просто зносять.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти пропаганда Московська церква в Україні релігія

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Віталій Червоненко

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