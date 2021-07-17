«Робота Києва і Кишинева буде налагоджуватися». У партії Санду розповіли про плани вирішення придністровського питання

Литвиненко зазначив, що влада в Молдові розраховує на співпрацю з Києвом в питанні Придністров'я

Рішення придністровського питання не залежить тільки від дій Кишинева, проте через посилення співпраці з Києвом у боротьбі з пропагандою на цій ділянці, контроль за територією може бути посилений. Про це заявив кандидат в депутати від партії PAS Серджіу Литвиненко під час онлайнтрансляції «Главкому» «Гарячий сезон: Молдова слідом за Україною формує монобільшість».

«Ми дивимося на це негативно і так дивилися завжди. Є багато рішень міжнародних організацій, самітів, які сказали, що Російська Федерація має відвести те, що там залишилося», – сказав Литвиненко.

Політик додав, що новий віце-прем'єр з реінтеграції буде працювати, щоб зрушити проблему з місця, проте в Молдові, за його словами, є розуміння, що ситуація залежить не тільки від дій Кишинева.

«Що стосується формату 5 + 2 ... потрібно оптимізувати методи роботи цього формату», – зазначив Литвиненко.

При цьому Литвиненко зазначив, що влада в Молдові розраховує на співпрацю з Києвом в питанні Придністров'я, а також контрабанди на цій ділянці.

«Київ і Кишинів можуть багато зробити, якщо у них буде до цього комплексний підхід до цієї проблеми. Ще раз підкреслю, що це не залежить тільки від Києва і Кишинева, але вони можуть сприяти цьому. Тому, я сподіваюся і десь впевнений, що робота Києва і Кишинева буде налагоджуватися», – зазначив він.

Як повідомляв «Главком», в Молдові сформують відділ прокурорів по боротьбі з топкорупцією.

До слова, у партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр–міністра.

Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

Також повідомляли, що новий уряд у Молдові обіцяють сформувати до 10 серпня.

Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Майєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.