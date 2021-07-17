  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Робота Києва і Кишинева буде налагоджуватися». У партії Санду розповіли про плани вирішення придністровського питання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Серджіу Литвиненко впевнений, що робота Києва і Кишинева буде налагоджуватися - «Робота Києва і Кишинева буде налагоджуватися». У партії Санду розповіли про плани вирішення придністровського питання
    Серджіу Литвиненко впевнений, що робота Києва і Кишинева буде налагоджуватися
    Фото з відкритих джерел

    Литвиненко зазначив, що влада в Молдові розраховує на співпрацю з Києвом в питанні Придністров'я

    Рішення придністровського питання не залежить тільки від дій Кишинева, проте через посилення співпраці з Києвом у боротьбі з пропагандою на цій ділянці, контроль за територією може бути посилений. Про це заявив кандидат в депутати від партії PAS Серджіу Литвиненко під час онлайнтрансляції «Главкому» «Гарячий сезон: Молдова слідом за Україною формує монобільшість».

    «Ми дивимося на це негативно і так дивилися завжди. Є багато рішень міжнародних організацій, самітів, які сказали, що Російська Федерація має відвести те, що там залишилося», – сказав Литвиненко.

    Політик додав, що новий віце-прем'єр з реінтеграції буде працювати, щоб зрушити проблему з місця, проте в Молдові, за його словами, є розуміння, що ситуація залежить не тільки від дій Кишинева.

    «Що стосується формату 5 + 2 ... потрібно оптимізувати методи роботи цього формату», – зазначив Литвиненко.

    При цьому Литвиненко зазначив, що влада в Молдові розраховує на співпрацю з Києвом в питанні Придністров'я, а також контрабанди на цій ділянці.

    «Київ і Кишинів можуть багато зробити, якщо у них буде до цього комплексний підхід до цієї проблеми. Ще раз підкреслю, що це не залежить тільки від Києва і Кишинева, але вони можуть сприяти цьому. Тому, я сподіваюся і десь впевнений, що робота Києва і Кишинева буде налагоджуватися», – зазначив він.

    Як повідомляв «Главком», в Молдові сформують відділ прокурорів по боротьбі з топкорупцією.

    До слова, у партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр–міністра.

    Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

    Також повідомляли, що новий уряд у Молдові обіцяють сформувати до 10 серпня.

    Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Майєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.

    Читайте також статтю: Пас від PAS. Чи змінить Молдову монобільшість Санду?
    Теги: Київ вибори Молдова партії робота уряд влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Робота Києва і Кишинева буде налагоджуватися». У партії Санду розповіли про плани вирішення придністровського питання