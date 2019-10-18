Скільки протримається «уряд хіпстерів»

Вадим Карасьов Директор Інституту глобальних стратегій

Вадим Карасьов

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Маркером профнепридатності цього складу Кабміну може стати опалювальний сезон

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Если в информпространство попадают лишь отдельные признаки недовольства президента Зеленского и его Офиса командой Алексея Гончарука, то на уровне «глубинного государства» бурление идет полным ходом.

Отголоски этих процессов – это, в первую очередь, слухи о назначении «настоящим» премьер-министром Валерия Хорошковского после того, как в политику «наиграется» «хипстерское» правительство Гончарука. Кроме того, вместе с «молодняком» исполнительную власть должен покинуть и «вечный» Арсен Аваков. Тот факт, что публично ему дали время до нового года в качестве испытательного срока – не более, чем очковтирательство для непосвященных.

Маркером профнепригодности этого состава Кабмина может стать отопительный сезон. Хороший повод для того, чтобы выставить претензии Гончаруку и профильному министру Алексею Оржелю за потерю контроля над энергосектором. Если они вообще когда-то его имели.

О проблемах с углем, шахтерами, «поправке Геруса» по импорту электроэнергии из России и фактической «приватизации» Коломойским «Центрэнерго» можно прочитать у профильных экспертов. От себя добавлю: социальный взрыв на угледобывающих предприятиях – вопрос времени. Как и проблемы в энергосистеме под управлением «профессионалов».

У Коломойского стремительно готовят Геруса на нового министра энергетики – это уже секрет Полишинеля. «Именная поправка» - не что иное как технология повышения узнаваемости руками оппонентов. Более того, если оппозиционно настроенные политики видят в формуле «Герус=Коломойский» чистое зло, то сами «фигуранты», похоже, гордятся этой связью и готовы ее выпячивать чем дальше, тем больше. Ведь на ответственном посту министра не должны быть двузначностей, кто чей человек.

Все это понимает Оржель, это понимает Гончарук. Но сделать они ничего уже не могут, потому что, по всей видимости, таковы были изначальные правила игры. Единственное, что им остается – покорно принимать «заказы» и их исполнять.

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