В Україні планують заборонити пластикові пакети



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В уряді замислились над екологічними питаннями

Кабінет міністрів України працює над законопроєктом про заборону одноразових пластикових виробів.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

«Міністерство енергетики та захисту довкілля підтримує обмеження обігу пластикових пакетів на території України. А також працює над розробкою закону про заборону одноразових виробів із пластику», — йдеться у повідомленні.

Водночас Міністерство енергетики та захисту довкілля підтримало вже зареєстрований законопроєкт, яким пропонують обмежити використання пластикових пакетів, зокрема заборонити використовувати надлегкі одноразові пакети у торгівлі. Винятком будуть лише використання пакетів під час фасування риби, м'яса та сипучих продуктів.

Зазначимо, що наразі пластикові пакети заборонили використовувати у 33 країнах світу, ще 53 країни запровадили часткову заборону або запровадили податок на одноразові пакети.

23 вересня у Казахстані обмежили продаж пластикових пакетів.

У листопаді 2018 року у туристичному селищі Славське на Львівщині заборонили використання поліетиленових пакетів.

В день Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів (3 липня) ексочільниця МОЗ Уляна Супрун дала українцям поради, як зробити свій внесок у збереження планети.

Раніше ексміністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав заклади торгівлі та послуг 3 липня - у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day) прожити один день без використання поліетилену.

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