Хто претендує на крісло мера столиці?

Вадим Карасьов Директор Інституту глобальних стратегій

Вадим Карасьов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У медіа все більше інформації про наближення виборів у місті Києві в яких є своя політична логіка

До прикладу, для команди Зеленського, маючи такий високий рівень підтримки в країні, який за окремою інформацією більше 60%, в тому числі і шалений рівень підтримки у місті Києві, він буде намагатися провести зміни влади в місті чим скоріше.

Через, що вже сьогодні соціологи і політичні штаби заміряють участь кандидатів у мери.

Як показують соціологічні дані, які публікувала, як інсайдерські, Соня Кошкіна, сьогодні маємо три основних кандидати, які ідуть в мери Києва.

Що важливо, практично два з них сьогодні стоять під сумнівом і це буде вирішуватись практично в останній час.

Поки що немає фінального погодження Ткаченка, розглядається і кандидатура Холодова та інколи навіть кандидатура Пальчевського, що виглядає достатньо цікавим.

В силу того, кого ж визначить Зеленський, як свого кандидата, по місту Києву і якій групі впливу може надати перевагу. Розуміючи наближення Ткаченка до Коломойського та Холодова, що більше схожий на креатуру самого Зеленського, то Пальчевський має подвійну перевагу він асоціюється в суспільстві як незалежний, але в той же час він може піти і від Зеленського.

Точно так, немає ще фінального рішення у партії Голос, котра одним з можливих варіантів розглядає участь свого 30-номера парламентських виборів шоумена і волонтера - Сергія Притулу. Котрий, має дуже високий персональний рейтинг і як кандидат від партії, а тому згідно з соціології легко виходить до другого туру.

Практично участь Притули розбиває електоральну монополію Ткаченка І Кличка і цим створює конкуренцію.

Для Кличка все більш зрозуміло і прозаїчно, бо він єдиний і погоджений кандидат від партії, єдине, що не погоджена сама партія.

Адже іти від Європейської Солідарності він не буде. Порошенко буде відправляти свого кандидата, який вже апріорі буде виглядати низькорейтингово, хоча будемо дивитись можливо Порошенко здивує.

Кличко, як сам кандидат просуватиметься від партії, але його електоральне ядро розбите,частина якого залишається з ЄС, частина пішла до Зеленського. Звісно, є певна частина, що залишилась з мером, це його персональні прихильники, котрі дещо постаріли у віці і тому Кличко не сприймається як молодіжний кандидат.

Швидше молодіжними кандидатами буде Притула і Ткаченко, які мають нашарування партійне і сприйматимуться саме так.

Кличко буде конкурувати з Гордоном на території старшого електорату.

Враховуючи інсайд про те, що вибори будуть 8 грудня, то уже в наступні два тижні рішення щодо проведення виборів у Києві повинно бути прийняте у Верховній Раді.

Загадкою залишається ще, хто будуть кандидати в мери і якою буде виборча система, пропорційною чи за відкритими списками, як це було раніше.

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