Атака на мера Кличка та міністра Марченка. Що треба розуміти
Українці все менше схильні пробачати помилки влади
Атака на міністра фінансів Марченка – це спроба збити переговорний процес з МВФ. Що не виключає категоричної необхідності негайно й назавжди вирішити проблему з оподаткуванням волонтерства і ніколи більше не говорити такої дурні.
Атака на мера Кличка – це спроба збити обраного мера і поставити ляльку-намісника, покінчивши з місцевим самоврядуванням в столиці. Що не виключає категоричної необхідності навести лад з укриттями і рештою проблем.
Висновок 1. Вороги України і вороги демократії використають кожен шанс, кожну помилку.
Висновок 2. Час кожному керівнику прибрати зі свого оточення російських шпигунів, корисних ідіотів, корупціонерів та шахраїв.
Бо інакше процес прибирання буде виглядати неапетитно. Я не лякаю, я пояснюю. Громадяни все менше схильні пробачати явну лажу. Не можна на другому році війни робити те саме і сподіватися, що якось воно минеться.
Перечитав пост і побачив, що побажання провести самоочистку оточення звучить як рожева мрія. Ну, принаймні я попередив.
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