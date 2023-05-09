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Співає пісні про Москву та живе у Варшаві: експресофіцерка Плантовська втрапила у скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Співає пісні про Москву та живе у Варшаві: експресофіцерка Плантовська втрапила у скандал
Ексречниця ДПСУ підспівує російським виконавцям
фото з Instagram

Скандальна Іванна Плантовська насолоджується розкішним життям у Польщі

Колишня співробітниця прикордонної служби Іванна Плантовська, яку захейтили українці за хизування розкішним відпочинком під час війни, повідомила, що знаходиться у Варшаві. У Польщі дівчина насолоджується життям, підспівує під російські треки та ходить на депіляцію, про що задоволено повідомляє у соціальних мережах.

Наприкінці березня Плантовська на своїй сторінці у Facebook написала, що залишає рідну Одесу і тепер житиме в Європі. Зараз, судячи з інформації на її сторінці в Instagram, вона мешкає у Варшаві. Судячи з усього, у колишньої співробітниці ДПСУ абсолютно безтурботне життя. Її зараз більше турбує болісна депіляція, якщо вірити останнім публікаціям у соціальній мережі, а не війна в Україні.

«Робила лазерну депіляцію дуже багато разів, шкода безефективно і дуже боляче. Я вперше спробувала безболісний лазер. Варшава, вам сюди», – написала вона під знімком із процедури.

Співає пісні про Москву та живе у Варшаві: експресофіцерка Плантовська втрапила у скандал фото 1

У сторіс Плантовська не соромиться викладати відео, на яких вона слухає російську музику і навіть підспівує виконавцям. Зокрема, в кадр потрапив момент, де вона співає пісню російських виконавців – «Простуда», яка починається зі слів про Москву.

Скандал з Плантовською розпочався з того, що перебуваючи на посаді речниці регіонального управління держприкордонслужби України (вона обіймала її станом на початок січня 2023 року – «Главком»), вона похизувалася пікантними фото та розкішним відпочинком за кордоном під час війни. Зокрема, Іванна показувала гарні фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів, що призвело до бурхливого обговорення в соцмережах.

Пізніше Плантовська поскаржилась на погрози від українців та росіян.

Нагадаємо, що скандальну пресофіцерку Прикордонної служби Іванну Плантовську було звільнено з посади

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заступився за експресофіцерку Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванну Плантовську.

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Теги: скандал українці Варшава

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