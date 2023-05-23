«Ви вмираєте за тисячі кілометрів невідомо за що». Резніков звернувся до башкирів

Міністр оборони України наголосив, що причиною бід башкирів є не українці та не Україна, а московські топчиновники

Серед регіонів РФ одним з лідерів за втратами у війні проти України є республіка Башкортостан. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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«Ситуація мене вразила своєю абсурдністю. І підштовхнула написати свого роду звернення до мого товариша, всього башкирського народу та його справжніх лідерів. Сьогоднішня влада Уфи, дбаючи про особисту вигоду і працюючи в інтересах кремля, наввипередки відправляє своїх людей на смерть. Башкири – це один з найбільших народів Росії, який водночас перебуває у непростій ситуації», – написав Резніков.

Міністр оборони України наголосив, що причиною бід башкирів є не українці та не Україна, а сама Росія та московські управлінці.

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«У сучасній Башкирії є три співмірних за чисельністю національних групи – росіяни, башкири і татари. Республіка Башкортостан має величезні природні ресурси і розвинуту промисловість. Там є все, щоб гарантувати високий рівень добробуту. Головний інтерес башкир очевидний – забезпечити національний розвиток у себе вдома, у тому числі – за рахунок реалізації права на самовизначення та справедливого розподілу чималих ресурсів на користь регіону. Для цього потрібно концентрувати усі зусилля всередині Башкирії та на захисті від Москви», – пише міністр оборони.

Натомість башкир відправляють вмирати за тисячу кілометрів невідомо за що, діючи прямо всупереч інтересам народу і перетворюючи на злочинців, вбивць, чию смерть ніхто не оцінить.

Пост Олексія Резнікова скріншот

Нагадаємо, що в жовтні минулого року націоналісти у Башкортостані оголосили про створення збройного опору. У Башкортостані підпалювали офіси російських партій та військкомати, а чоловіків закликали йти у підпілля та готуватися до боротьби за незалежність