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    Думки вголос

    Чесні і порядні люди потрібні Зеленському лише як ширма?

    • Валерій Пекар

      Бізнесмен

    • Розсилка
    Чесні і порядні люди потрібні Зеленському лише як ширма?

    Пристойних людей будуть показувати громадянам і Заходу, а як все буде насправді, ми можемо побачити і прочитати з поведінки президента та його оточення

    Продовжую страждати від когнітивного дисонансу.

    З одного боку, бачу багато особисто знайомих пристойних людей серед новообраних депутатів від Слуги Народу, а також читаю надзвичайно позитивні відгуки моїх друзів (яким беззастережно довіряю) від зустрічей з цими депутатами у Трускавці.

    З іншого боку, є щоденні висловлювання та практики президента і його оточення, які пристойними словами називати аж ніяк не виходить.

    Когнітивний дисонанс.

    Допоможіть його подолати.

    Я поки що придумав лише два варіанти:

    1. Я безнадійно застарів, і те, що мені виглядає хамством, невіглаством, неповагою до людей і законів, вульгарністю, кумівством, брехнею, авторитарними замашками, -- це насправді new normal, це зараз модно і сучасно.

    2. Чесні і порядні люди потрібні лише як ширма. Їх будуть показувати громадянам і Заходу, а як все буде насправді, ми можемо побачити і прочитати з поведінки президента та його оточення. В якийсь момент це призведе до конфліктів (подібне неодноразово бувало в попередньому парламенті), і тоді одні пристойні люди підуть на розрив зі своїми лідерами, а інші залишаться на боці темної сторони (бо ж «можна багато корисного зробити»).

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    Джерело: блог Валерія Пекаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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