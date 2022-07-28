Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Бізнесмен

Чи можна порушувати Конституцію заради хорошої людини

Вчора, 17:13 glavcom.ua
Варто поважати закони України
фото з відкритих джерел

Конституція рівною мірою має захищає всіх – і хороших, і поганих

У моїй стрічці обговорюють, правильно чи неправильно порушувати Конституцію заради того або іншого персонажа.

Одні кажуть: дуже хороша людина, за ним чимало достойних і навіть геройських вчинків. Не можна так чинити з такою хорошою людиною, це несправедливо.

Інші кажуть: дуже погана людина, за ним чимало сумнівних і навіть брудних вчинків. З такою поганою людиною так вчинити можна, так йому й треба.

Для мене це обговорення виглядає просто жахливо.

Виходить, що заради хорошої людини не можна порушувати Конституцію, а заради поганої – це нормально. Тобто порушення Конституції загалом припустиме, але хороших людей не можна ображати й гнобити, а поганих можна і навіть правильно. Тобто питання в тому, хороша чи погана конкретна людина, а не в тому, що не можна порушувати Конституцію.

Конституція рівною мірою захищає всіх – і хороших, і поганих. А вчинки людини оцінює суд, і ніхто інший. Цим цивілізація відрізняється від варварства.

Україна поступово рухається в бік Росії. Убивця дракона ризикує стати драконом. Як громадянин маю сказати: не смійте перетворювати мою рідну Україну на маленьку Росію.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада пропонує змінити умови отримання українського паспорта
Хочеш громадянство України – складай іспити. У Раді зареєстровано законопроєкт
Вчора, 15:28
Депутати  закликали президента виконати конституційний обов’язок і нарешті підписати закон 7253
Закон про деколонізацію. Крок перший
19 липня, 10:35
Закон про олігархів введено в дію 7 травня цього року
Данілов розповів, скільки українців підпадають під ознаки закону про олігархів
20 липня, 15:59

Валерій Пекар

Чи можна порушувати Конституцію заради хорошої людини
Чи можна порушувати Конституцію заради хорошої людини
Демонтаж Російської Федерації
Демонтаж Російської Федерації
Що буде Перемогою України? Варто вже зараз це розуміти
Що буде Перемогою України? Варто вже зараз це розуміти
Розпад Росії. Процес вже розпочався
Розпад Росії. Процес вже розпочався
Провина російської культури
Провина російської культури
Світ чекає від України відповіді: як ми будемо жити далі?
Світ чекає від України відповіді: як ми будемо жити далі?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Порошенко викрив путінського генерала, який натягнув на себе патріарший куколь (відео)
84K
Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
72K
Росія сьогодні атакувала територію України з трьох напрямків, – Повітряні сили
63K
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
26K
Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)
20K
Полонений боєць ЗСУ в лице кадировцю безстрашно заявив, що патріот (відео)

Новини

Мешканка Сумщини, яка наливала окупантам спиртне, отримала вирок
Сьогодні, 08:56
Українські воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:18
У Харкові та області прогриміли вибухи (відео)
Сьогодні, 04:32
Бренд Balenciaga приєднався до збору коштів на відновлення України
Сьогодні, 01:44
Тероризм Росії потребує юридичної реакції: звернення Зеленського
Вчора, 23:22
Обстріл Миколаєва: є влучання у приватний сектор
Вчора, 21:47

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту