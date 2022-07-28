Чи можна порушувати Конституцію заради хорошої людини

Конституція рівною мірою має захищає всіх – і хороших, і поганих

У моїй стрічці обговорюють, правильно чи неправильно порушувати Конституцію заради того або іншого персонажа.

Одні кажуть: дуже хороша людина, за ним чимало достойних і навіть геройських вчинків. Не можна так чинити з такою хорошою людиною, це несправедливо.

Інші кажуть: дуже погана людина, за ним чимало сумнівних і навіть брудних вчинків. З такою поганою людиною так вчинити можна, так йому й треба.

Для мене це обговорення виглядає просто жахливо.

Виходить, що заради хорошої людини не можна порушувати Конституцію, а заради поганої – це нормально. Тобто порушення Конституції загалом припустиме, але хороших людей не можна ображати й гнобити, а поганих можна і навіть правильно. Тобто питання в тому, хороша чи погана конкретна людина, а не в тому, що не можна порушувати Конституцію.

Конституція рівною мірою захищає всіх – і хороших, і поганих. А вчинки людини оцінює суд, і ніхто інший. Цим цивілізація відрізняється від варварства.

Україна поступово рухається в бік Росії. Убивця дракона ризикує стати драконом. Як громадянин маю сказати: не смійте перетворювати мою рідну Україну на маленьку Росію.