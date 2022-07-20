Данілов розповів, скільки українців підпадають під ознаки закону про олігархів

Закон про олігархів введено в дію 7 травня цього року

РНБО провела нараду щодо виконання закону про олігархів

Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що наразі під ознаки, визначені законом про олігархів, підпадають приблизно 86 осіб. Про це він сказав на нараді щодо стану виконання закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Водночас секретар РНБО не назвав імена осіб, які можуть опинитися у реєстрі олігархів.

У нараді взяли участь прем'єр Денис Шмигаль, перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова АМКУ Ольга Піщанська, т.в.о. голови СБУ Василь Малюк, посадові особи Апарату РНБО України.

Данілов нагадав, що закон про олігархів введено в дію 7 травня цього року. Рішенням РНБО від 29 червня, введеним у дію відповідним указом президента, затверджено положення про реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.

За результатами наради дано низку протокольних доручень Кабінетові міністрів України, Антимонопольному комітетові України, Службі безпеки України та Національному банкові України.

Як відомо, 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

У грудні 2021 року секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозував, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні вже готовий реєстр олігархів, але ще не було жодного рішення, щоб когось до нього вносити.

Міністр юстиції Денис Малюська раніше заявив, що Рінат Ахметов вийшов з-під двох критеріїв визнання олігархом. Це сталося завдяки закриттю власних медіа, а також завдяки складанню мандата Вадимом Новинським.

9 червня цього року голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що через війну ідея створення реєстру олігархів втратило актуальність.

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