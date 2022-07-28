Хочеш громадянство України – складай іспити. У Раді зареєстровано законопроєкт

Парламентарі мають розглянути нові умови отримання українського громадянства

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає посилення правил отримання українського громадянства. Відповідний проєкт закону було оприлюднено на сайті парламенту.

Пропонується встановити, що умовами прийняття до громадянства України є складання іспитів з основ Конституції та історії України, а також володіння державною мовою. Невиконання цих умов буде підставою для втрати громадянства України.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України виникло багато резонансних питань навколо отримання українського громадянства.

Нагадаємо, починаючи з 2014 року, громадянство України набули тисячі росіян і білорусів. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

Як повідомляв «Главком», ексдепутат Держдуми Росії, а нині журналіст і публіцист Олександр Невзоров, який виїхав з Росії після початку повномасштабної війни проти України, таки отримав українське громадянство. Доказ цього він продемонстрував у ефірі свого YouTube-проєкту «Маленькі невзоровські середи».

Завершуючи черговий випуск, Невзоров заявив про «надзвичайно важливе» – і продемонстрував на камеру два українські закордонні біометричні паспорти (імовірно, власний та дружини).

Також співачка Оля Полякова просить президента надати громадянство своїй подрузі.