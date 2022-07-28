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Хочеш громадянство України – складай іспити. У Раді зареєстровано законопроєкт

Дар‘я Липська
Сьогодні, 15:28 glavcom.ua
Хочеш громадянство України – складай іспити. У Раді зареєстровано законопроєкт
Рада пропонує змінити умови отримання українського паспорта
фото з відкритих джерел

Парламентарі мають розглянути нові умови отримання українського громадянства

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає посилення правил отримання українського громадянства. Відповідний проєкт закону було оприлюднено на сайті парламенту. 

Пропонується встановити, що умовами прийняття до громадянства України є складання іспитів з основ Конституції та історії України, а також володіння державною мовою. Невиконання цих умов буде підставою для втрати громадянства України. 

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Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України виникло багато резонансних питань навколо отримання українського громадянства. 

Нагадаємо, починаючи з 2014 року, громадянство України набули тисячі росіян і білорусів. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

Як повідомляв «Главком», ексдепутат Держдуми Росії, а нині журналіст і публіцист Олександр Невзоров, який виїхав з Росії після початку повномасштабної війни проти України, таки отримав українське громадянство. Доказ цього він продемонстрував у ефірі свого YouTube-проєкту «Маленькі невзоровські середи».

Завершуючи черговий випуск, Невзоров заявив про «надзвичайно важливе» – і продемонстрував на камеру два українські закордонні біометричні паспорти (імовірно, власний та дружини).

Також співачка Оля Полякова просить президента надати громадянство своїй подрузі.

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Теги: громадянство українці Конституція

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