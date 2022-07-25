Демонтаж Російської Федерації
Розпад Росії розпочатися може як через кілька років, так і завтра вранці
Форум вільних народів Росії ухвалив Декларацію про деколонізацію Росії. Документ трохи сумбурний і завеликий, нижче напишу те, що мені здалося важливим.
- Автори декларації посилаються на базові документи ООН: зафіксоване статутом право народів на самовизначення, декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам, декларація про права корінних народів. Це ґрунтовна опора на міжнародне право, що робить процес зрозумілим для міжнародних гравців.
- Автори документу також посилаються на декларації про суверенітет, ухвалені парламентами національних республік на початку 1990-х, таким чином, прив'язуючись до процесів, які були перервані на 30 років, але відновилися.
- Декларація стверджує, що Російська Федерація стоїть на порозі хаосу та громадянської війни, чому може запобігти лише контрольована деколонізація. Я дотримуюсь аналогічної думки.
- Важливо, що декларація визнає провідну роль нинішніх парламентів, хоч би як їх обирали в умовах путінської Росії, – тобто спирається на легітимність нинішніх органів влади, незважаючи на те, що там нині засідають політичні противники авторів документу. Це мені сильно нагадує українську ситуацію 1991 (та й інші тодішні «союзні» республіки, але нашу я знаю не лише по книгах). Схоже, уроки України, уроки 1991 добре вивчені.
- По суті, документ містить вичерпний список внутрішніх стейкхолдерів: національні рухи, нинішні місцеві управлінські еліти, інтелектуали та духовні лідери, активісти, силовики з представників національностей.
- Чітко вказані базові речі, які хоче почути Захід: прихильність до демократії, мирний характер демонтажу імперії, без'ядерний статус нових держав, захист прав і свобод громадян всіх національностей.
- Не забули і про Україну: підтвердили, що правонаступники Російської Федерації мають зобов'язання щодо репарацій.
- Попри зайвий пафос, погану структуру та багатослівність, а також взятий зі стелі явно надмірний список майбутніх незалежних держав, – в цілому Декларація про деколонізацію окреслює більш-менш зрозумілий шлях керованого демонтажу Російської Федерації. Цей шлях потребує принаймні десятиріччя, а розпочатися може як через кілька років, так і завтра вранці. Важливо бути готовим – так, як Україна була готова у 1991. (Насправді ми були слабенько готові, але достатньо, щоб вирулити на той шлях, яким йдемо)
Нинішній стан Російської Федерації набагато слабший за тодішній СРСР – військова поразка, санкції та наявність історій успіху 1991-2022 полегшують процес демонтажу. Правда, національні рухи нині ще дуже слабкі, але швидко набирають силу. Інваріантом залишається позиція Заходу – тоді, як і тепер, Захід був готовий робити все що завгодно для збереження імперії, не розуміючи, що це неможливо, а потім після розпаду приписав собі всю славу.
Наш український інтерес дуже простий: нам треба, щоб російська імперія ніколи більше не становила загрозу для України, а найпростіший шлях до цього – щоб ця імперія припинила існування.
Тож за нашу і вашу свободу.
Джерело: блог Валерія Пекаря