Мета ворога – паніка і хаос. Що робити українцям

Нашим військам на Донбасі ви навряд чи допоможете...

Метою ворога є паніка та хаос. Значить, нам треба не панікувати й не метушитися. Судячи по всьому, саме паніка була метою першого удару.

Два основних поля битви -- Донбас та ваш мозок. Нашим військам на Донбасі ви навряд чи допоможете, а своєму мозку точно можете допомогти.

Що робити:

Зарядіть всі пристрої та наберіть води. Читайте лише перевірені джерела – офіційні сторінки органів влади, варті довіри медіа та блогери. Не читайте жодних анонімних телеграм-каналів, навіть проукраїнських. Там переважна більшість – консерви, які будуть поступово відкриватися. Нічого не поширюйте з неперевірених джерел. Повторюю: нічого не поширюйте з неперевірених джерел. Не публікуйте жодних карт. Навіть якщо дуже хочеться. Не публікуйте жодних фото української техніки, жодних фото вибухів чи пожеж (не треба працювати коригувальниками вогню для ворога). Не публікуйте жодних даних про втрати наших сил. Жодних, навіть якщо дуже хочеться. Мобільні мережі можуть бути перевантажені – не панікуйте. Спитайте себе, чи дійсно треба подзвонити, і якщо так, то спробуйте ще раз. Поснідайте. Не намагайтеся виїхати з міста у першій хвилі, яка нині забила всі дороги. Хай спаде. Але поки що краще залишатися у місті. Всім бізнесам, крім життєзабезпечення, краще попросити людей сьогодні посидіти вдома. Доповнення. У восьмому коментарі поради Светлана Ройз, як заспокоїти малих дітей (розлогі, тож сюди не пишу).

Джерело: блог Валерія Пекаря

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