Напад Росії: українці зможуть отримати зброю за спрощеною процедурою

У Національній поліції заявили, що озброять ветеранів органів внутрішніх справ

Міністр оборони України Олексій Резніков закликає активно вступати до лав територіальної оборони Збройних сил у своєму регіоні. Водночас у Національній поліції заявили, що озброять ветеранів органів внутрішніх справ. Про це йдеться у заяві глави Міноборони і Нацполіції.

«Україна переходить в режим повної оборони. Всі, хто готовий і вміє тримати зброю, може прямо зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у Вашому регіоні», – повідомляє Резніков.

Записатися в тероборону можна на сайті https://sprotyv.in.ua. З собою потрібно мати тільки паспорт.

Також глава поліції Ігор Клименко заявив, що ветерани МВС зможуть отримати зброю за спрощеною процедурою.

«Видача зброї ветеранам має на меті посилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України», – повідомляє Нацполіція.

За оперативною інформацією збройні сили відкинули російських загарбників на кількох напрямках.

Колишній спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович на брифінгу повідомив, що російські війська у ході атаки на Україну вторглися на двох напрямках на відстань до п'яти кілометрів. «За попередніми даними, є незначне вклинення противника на відстань до 5 км, спостерігається на півночі Харківської області, Чернігівській ближче до Сум і дані, які вимагають перевірки, можливо на Волинському напрямку. Але там за інформацією, яка надійшла, відбито просування», – додав Арестович.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

Наразі відомо, що на Вінниччині пошкоджені три військові об'єкти, є поранені.

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