Збройні сили відкинули російських загарбників на кількох напрямках

Українців закликають не сіяти паніку

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зробив заяву щодо нападу Росії на Україну. Збройні сили ведуть важкі бої, повідомив він на брифінгу.

За його словами, важливо, щоб країна зберегла спокій.

«ЗСУ ведуть важкі бої, але ведуть. На деяких напрямках ЗС РФ відкинуті, хоч і є втрати», – заявив Подоляк.

Колишній спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович на брифінгу повідомив, що російські війська у ході атаки на Україну вторглися на двох напрямках на відстань до п'яти кілометрів. «За попередніми даними, є незначне вклинення противника на відстань до 5 км, спостерігається на півночі Харківської області, Чернігівській ближче до Сум і дані, які вимагають перевірки, можливо на Волинському напрямку. Але там за інформацією, яка надійшла, відбито просування», – додав Арестович.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

Наразі відомо, що на Вінниччині пошкоджені три військові об'єкти, є поранені.

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