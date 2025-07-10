Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Напад Росії на Європу. Які країни перші у черзі?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Підготовка до атаки ведеться активно...

Те, що я вам зараз розповім, я вже розповідаю понад рік. Виключно на закритих зустрічах із польськими та німецькими фахівцями.

Росія не буде чекати, поки Європа підготується до російського удару. Європейські міркування, що Росія нападе десь біля 2030 року, тож до цього часу треба встигнути переозброїтися, нічого не варті. Вдарити доречно в момент найменшої готовності. Російський удар досить ймовірний ще до кінця цього року.

Питання перше. Куди бити? Традиційно першою ціллю вважаються країни Балтії, це простіше з точки зору малого розміру та високої ймовірності невтручання США – але це не дає Кремлю досягнення стратегічної мети вивести з гри Європу. Цього можна досягти ударом по Польщі. Але не через Сувалкський коридор, де Росію чекають.

Друге питання. Як бити? Польща нині активно готується до Другої світової війни (це не одрук), закуповуючи танки та інші броньовані машини. Вони не будуть потрібні. Вони навіть не встигнуть виїхати з ангарів. Війни зразка лютого 2022 більше не буде.

Російська воєнна доктрина передбачає так звану лімінальну війну, добре описану у книзі Девіда Кілкаллена «Дракони і змії». Суть цього підходу – у використанні допорогових методів ведення війни, коли противник не розуміє, що відбувається, і не може ухвалити рішення, чи вже щось робити у відповідь, чи ще зарано, і якщо робити, то що й кому. І в момент, коли врешті ухвалюється рішення щось робити, – вже запізно, бо все закінчено.

Отже, уявіть собі атаку на Польщу, яка поєднує:

  • масові ракетно-дронові атаки по об'єктах енергетики, іншої інфраструктури та логістики (дрони можуть бути розфарбовані у жовто-блакитні кольори та нести написи на кшталт «це вам за розсипане українське зерно» );
  • кібератаки на урядові та інфраструктурні об'єкти;
  • колапс навігації через масштабне застосування засобів РЕБ;
  • диверсійно-терористичні групи; раптові "екологічні" та техногенні катастрофи;
  • розмотування суспільства (вже й так розігрітого) через соціальні мережі;
  • використання корисних ідіотів із маргінальних партій;
  • нарешті, тисячі біженців із Близького Сходу, які тікають на захід з території Білорусі, хтось із них зі зброєю.

Першим наслідком буде знеструмлення країни не на години, а на тижні. Другим наслідком буде колапс урядування. Третім наслідком будуть десять мільйонів польських біженців, що тікають до Німеччини, викликаючи колапс урядування і там. Далі ефект доміно поширюється на Брюссель. В принципі, мета досягнута. В якості бонусу зірвано постачання України через Польщу.

Підготовка до атаки ведеться активно. Нещодавні підпали військової техніки в Німеччині та Бельгії, масштабні знеструмлення в Іспанії та Чехії, пожежа на телекомунікаційних мережах в Польщі – все це перевірка готовності й пошук слабких місць.

Чи вдається докричатися до політичного керівництва ключових європейських країн? Так, вдається досягнути розуміння, що це доволі ймовірний сценарій. Але далі параліч волі, який має прості пояснення: підготовка викличе паніку, а паніка обрушить ринки. Так би мовити, Шашлики 2.0.

Ну то принаймні ми з вами будемо готові.

Пишу це все, бо вже принаймні Michael Gonchar виступив із попередженням публічно (див. перший коментар), а я опублікував описане вище в кількох статтях у польських виданнях. Оскільки чимало моїх друзів нині на конференції в Римі – прошу, говоріть про це. Це має висіти у повітрі.

P.S. Пишуть, що я нагнітаю паніку. Це вже я чув – у лютому 2022.

Відповім тут на типові запитання.

  1. Що далі? Яка мета? Очевидно, Росії не потрібна польська територія чи безпосередній військовий контроль, тож наземної операції (яка потребує чимало ресурсів) не буде, відведення військ з України не потрібне. Наслідки цієї операції: колапс урядування, припинення функціонування ЄС як політичної сили,  прихід до влади євроскептиків, вхід Китаю з проєктами підтримки, перетворення трикутника США-ЄС-Китай на сплющений трикутник США-(Китай+РФ).
  2. Чому Росія не може це влаштувати в Україні? Тому що у 2022 вони цього ще, по-перше, не розуміли, по-друге, не вміли. А нині ми вже інші. Окрім того, їм від України потрібно інше. Європа в їхніх планах має існувати, але слабка й роз'єднана. А от України в їхніх планах не має існувати.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Європа Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подібні схеми працюють не лише в Мінкульті
Мінкульт та «циркові гастролі»: 78 чоловіків не повернулись до України – нардеп
7 липня, 11:58
Урсула фон дер Ляєн відмовилася показати свої смс, у яких йшлося про вакцинацію проти коронавірусу
«Відправила меседж». Як Урсула фон дер Ляєн втрапила у скандал з корупційним присмаком Тема тижня
7 липня, 10:00
Уночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко
Устименко був однокурсником Джуса: фото пілота F-16, який загинув цієї ночі
29 червня, 10:39
Російські ракети атакували Львівщину
Львівщина: окупанти били по критичній інфраструктурі (оновлено)
29 червня, 07:00
Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США
Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США
28 червня, 01:15
Санкції Євросоюзу та США забороняють постачати Росії запчастини для літаків
Росія ввезла авіазапчастини на мільярд євро, попри санкції – Yle
26 червня, 16:45
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб
Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року
22 червня, 08:28
РФ масовано атакувала Київ ракетами та дронами
У столиці погіршилася якість повітря після російської атаки
17 червня, 06:50
В умовах війни актуальним залишається питання мотивації збільшувати частку власних доходів громад
Що не так з системою горизонтального вирівнювання бюджетів та як це змінити?
10 червня, 13:33

Валерій Пекар

Напад Росії на Європу. Які країни перші у черзі?
Напад Росії на Європу. Які країни перші у черзі?
Чи всі люди готові до демократії? Неприємна правда
Чи всі люди готові до демократії? Неприємна правда
Чому Ізраїль закликає іранців до повстання, а Україна росіян – ні?
Чому Ізраїль закликає іранців до повстання, а Україна росіян – ні?
Війна не закінчиться, виборів не буде
Війна не закінчиться, виборів не буде
Чому з українського дискурсу зникло слово «перемога»?
Чому з українського дискурсу зникло слово «перемога»?
Щоб перемогти, треба перейти у режим війни
Щоб перемогти, треба перейти у режим війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
25K
На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису
19K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
14K
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua