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Устименко був однокурсником Джуса: фото пілота F-16, який загинув цієї ночі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Устименко був однокурсником Джуса: фото пілота F-16, який загинув цієї ночі
Уночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко
фото: Лілія Авер'янова/Facebook

«Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим», – написала мама Джуса про пілота F-16

Пілот F-16 Максим Устименко, який загинув під час відбиття повітряної атаки росіян 29 червня, був однокурсником Героя України Андрія (Джуса) Пільщикова, який загинув два роки тому. Про це повідомила мама Джуса Лілія Авер’янова, інформує «Главком».

«Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі», – написала Лілія Авер’янова.

Устименко був однокурсником Джуса: фото пілота F-16, який загинув цієї ночі фото 1
скриншот

Мама Джуса про Устименка додала: «Він мав би стати маршалом авіації. Разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі».

Устименко був однокурсником Джуса: фото пілота F-16, який загинув цієї ночі фото 2
фото: Лілія Авер'янова/Facebook
Устименко був однокурсником Джуса: фото пілота F-16, який загинув цієї ночі фото 3
фото: Лілія Авер'янова/Facebook

Нагадаємо, уночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту», – повідомили Повітряні сили.

Також Зеленський відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка: «Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну».

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Теги: війна смерть Повітряні сили ЗСУ

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