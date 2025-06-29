Львівщина: окупанти били по критичній інфраструктурі

На місці працюють всі профільні служби

Сьогодні вночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Окупанти били по критичній інфраструктурі області.

«За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Ворог атакував з повітря – зафіксовано пуски ракет, дрони-камікадзе, а також активність ворожої авіації, передає «Главком».

Лунали вибухи у кількох регіонах, зокрема, в Кременчуці, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, на Київщині, Вінниччині та Харківщині. В областях працювало ППО.

У Києві під час повітряної тривоги люди масово спустилися в укриття. Через загрозу ворожого обстрілу багато мешканців столиці сховалися в метро та інших безпечних місцях.

Також повідомлялось, що цієї ночі у Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 00:15. Вже бо 01:33 міський голова міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміла серія вибухів.

За повідомленням моніторингових та місцевих пабліків, Миколаїв опинився під ударом балістики. Як написали в Telegram-каналах, росіяни запустили по місту дві балістичні ракети «Іскандер-М».

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Також ворог завдав ударів по Полтавщині: на підприємстві виникла пожежа.

Крім того, російські терористи під час нічної масованої атаки на Україну атакували Черкащину. Постраждала цивільна інфраструктура, є постраждалі.

За даними моніторингових груп, це була найбільша атака на захід країни з початку повномасштабного вторгнення.