Львівщина: окупанти били по критичній інфраструктурі
На місці працюють всі профільні служби
Сьогодні вночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Максима Козицького.
Окупанти били по критичній інфраструктурі області.
«За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні», – йдеться в повідомленні.
На місці працюють всі профільні служби.
Нагадаємо, у ніч на 29 червня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Ворог атакував з повітря – зафіксовано пуски ракет, дрони-камікадзе, а також активність ворожої авіації, передає «Главком».
Лунали вибухи у кількох регіонах, зокрема, в Кременчуці, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, на Київщині, Вінниччині та Харківщині. В областях працювало ППО.
У Києві під час повітряної тривоги люди масово спустилися в укриття. Через загрозу ворожого обстрілу багато мешканців столиці сховалися в метро та інших безпечних місцях.
Також повідомлялось, що цієї ночі у Миколаєві пролунали потужні вибухи.
Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 00:15. Вже бо 01:33 міський голова міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміла серія вибухів.
За повідомленням моніторингових та місцевих пабліків, Миколаїв опинився під ударом балістики. Як написали в Telegram-каналах, росіяни запустили по місту дві балістичні ракети «Іскандер-М».
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Також ворог завдав ударів по Полтавщині: на підприємстві виникла пожежа.
Крім того, російські терористи під час нічної масованої атаки на Україну атакували Черкащину. Постраждала цивільна інфраструктура, є постраждалі.
За даними моніторингових груп, це була найбільша атака на захід країни з початку повномасштабного вторгнення.
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