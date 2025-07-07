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Мінкульт та «циркові гастролі»: 78 чоловіків не повернулись до України – нардеп

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Мінкульт та «циркові гастролі»: 78 чоловіків не повернулись до України – нардеп
Подібні схеми працюють не лише в Мінкульті
колаж: glavcom.ua

Суть схеми полягала в тому, що людей влаштовували на роботу в держустанову, а вже в той самий місяць відправляли у закордонне відрядження

Народний депутат Ярослав Железняк розповів про чергову схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон під час повномасштабної війни. Цього разу йдеться про працевлаштування в держустановах з метою подальшого «квитка в один кінець» за кордон, і найяскравішим прикладом стала ситуація з Національною цирковою компанією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ярослава Железняка.

Схема «цирку» та її масштаби

Суть схеми полягала в тому, що людей влаштовували на роботу в держустанову, а вже в той самий місяць відправляли у закордонне відрядження. За цією схемою, пов'язаною з цирком, виїхало і станом на зараз не повернулося щонайменше 78 чоловіків.

Причому, як зазначає Железняк, багато хто з них потім місяцями продовжував отримувати зарплату з державного бюджету, після чого їх звільняли. Це точно не були гастролі, адже в листах був вказаний чіткий дедлайн повернення, який давно сплив, а люди так і не повернулися.

Роль Мінкульту та системні проблеми

Міністерство культури згадується в цьому контексті не випадково. Це системна історія, і Мінкульт поставив антирекорд, наштампувавши за два роки 6450 листів на виїзд.

За чотири роки в Мінкульті змінилося вже три міністри: спочатку був Олександр Ткаченко (звільнений за скандали з серіалами за бюджетні гроші), потім його заступник Ростислав Карандєєв як в.о., а зараз Мінкульт очолює одногрупник Єрмака Микола Точицький. Незважаючи на зміни в керівництві, схема та проблеми залишаються.

Нардеп підкреслює, що подібні схеми працюють не лише в Мінкульті, хоча там справді зафіксовано антирекорд за кількістю виданих дозволів на виїзд. Інші міністерства також штампують подібні дозволи.

Нагадаємо, прикордонники викрили корупційну діяльність голови гарнізонної військово-лікарської комісії у Києві. Посадовець «робив діагнози» військовозобов'язаним, аби вони були непридатні для військової служби. 

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Теги: Мінкульт кордон війна Україна

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