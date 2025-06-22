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Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1215-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

 

За минулу добу відбулося 171 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’яти ракетних ударів 14 ракетами та 82 авіаційних ударів, скинув 140 керованих авіаційних бомб, залучив 3410 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 6366 артилерійських обстрілів, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Комісарове, Глибоке, Покаляне, Крейдянка, Артільне, Милове Харківської області; Новоекономічне, Сухий Яр, Новоторецьке, Панківка, Шахове, Володимирівка, Бойківка, Коптєве, Новопавлівка, Новопіль, Воскресенка, Новохатське, Зоря, Запоріжжя, Зелений Гай Донецької області; Ольгівське, Новодарівка, Малинівка, Лобкове, Степногірськ Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, сім засобів ракетних військ і артилерії, один склад з боєприпасами та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року фото 1

Минулої доби українські воїни відбили 17 атак загарбників. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіаційних бомб, та здійснив 260 обстрілів, вісім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року фото 2

Ворог дев’ять разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка та у бік Липців.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року фото 3

Вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Голубівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року фото 4

Сталося 21 бойове зіткнення. Ворог намагався йти вперед поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року фото 5

Наші війська відбили 15 атак противника в районах Верхньокам’янського, Григорівки та в бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року фото 6

Ворог здійснив 11 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року фото 7

Ворог 15 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, в бік Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року фото 8

Минулої доби наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Нова Полтавка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Удачне, Горіхове, Котлярівка, Звірове, в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Полтавка, Новопавлівка, Мирноград, Шахове, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року фото 9

Українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників у районах населених пунктів Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новопіль.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року фото 10

Українські захисники відбили три атаки у районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року фото 11

Ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Нагадаємо, триває 1215-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна росія

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