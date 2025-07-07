«Відправила меседж». Як Урсула фон дер Ляєн втрапила у скандал з корупційним присмаком

Голову Єврокомісії підозрюють у лобізмі: обговорювала закупівлю вакцин у переписці з гендиректором Pfizer

Урсула фон дер Ляєн захопила українців з моменту її появи у великій європейській політиці. Вона очолила Європейську комісію у 2019 році. Тоді ж усі дізналися, що ця красива стильна жінка є мамою сімох дітей, і це додало їй ще більше симпатій. Та головне те, що фрау фон дер Ляєн є великим другом України – другом, який бере участь в адвокації нашої країни на міжнародних майданчиках.

Але… Біда, що називається, прийшла звідки не чекали. Єврочиновницю підозрюють у лобіюванні інтересів приватної компанії. І 7 липня Європейський парламент голосуватиме за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн. Втім, Politico прогнозує, що Урсула успішно пройде цю процедуру.

Що трапилося?

7 липня Урсула фон дер Ляєн візьме участь у дебатах стосовно вотуму недовіри. Пізніше розпочнеться дискусія, упродовж якої будуть заслухані всі «за» та «проти» відсторонення її від головування у Єврокомісії. А остаточне голосування відбудеться четвер, 10 липня.

Нагадаємо, що Європейська комісія – вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, свого роду уряд ЄС. Комісія складається з 27 членів, включно із президентом та віцепрезидентом. Решта членів представляють свої країни, по одному від держави-члена ЄС.

Окрім Єврокомісії, іншим органом влади ЄС є Європейський парламент. Представник від Румунії у ньому – ультраправий депутат Георге Піперя, соратник екскандидата в президенти Джордже Сіміона – якраз і ініціював вотум недовіри щодо Урсули фон дер Ляєн. Його ініціативу підтримали 79 депутатів, і це небагато, адже загалом Європарламент налічує 720 членів. Піперя переконаний, що «у консерваторів з Румунії та Польщі з’явився шанс стати лідерами у викритті неефективної та роз'єднаної Комісії».

Підняти питання вотуму недовіри Піперю спонукало листування фон дер Ляєн із генеральним директором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо закупівлі вакцини проти Covid-19.

Крім того, депутат закидає нинішній голові Єврокомісії посилення бідності населення та зменшення оборонного фінансування.

Він також звертає увагу і на «зелену політику», проведення якої лобіює голова Єврокомісії. Мова про скорочення викидів парникових газів, інвестування в зелені технології та захист природного середовища. У Піпері є запитання до Урсули фон дер Ляєн щодо того, які саме неурядові організації отримували кошти з бюджету ЄС на втілення тих чи інших екологічних проєктів.

Піперя хвалиться у мережі X тими 79 підписами, які йому вдалося зібрати за відставку Урсули фон дер Ляєн скриншот: x.com/GPiperea

Але головною причиною вотуму недовіри Піперя вказує скандал довкола вакцини.

Фатальні ін’єкції

Разом із Піперєю ультраправі депутати Європарламенту нагадують: раніше суд ЄС виніс рішення проти фон дер Ляєн. Позов проти чиновниці подала американська газета The New York Times, яка також хотіла дізнатися подробиці оборудки з вакциною. У рішенні суду йшлося про те, що фон дер Ляєн порушила правила прозорості, коли відмовилася пред’явити особисте листування з Бурлою.

Навесні 2021 року на тлі пандемії Єврокомісія уклала контракт з корпорацією Pfizer та її німецьким партнером BioNTech на постачання 1,8 млрд доз вакцини Comirnaty. Ціна питання становила $39 млрд. Багато аспектів цих закупівель залишилися конфіденційними, що тільки підігріло цікавість преси.

Коротко роз’яснимо, що в Україні вакцину Comirnaty називали за іменем виробника – просто Pfizer. І це був той більш бажаний варіант (порівняно з альтернативною AstraZeneca або CoronaVac), за яким на початку кампанії щеплення ганялися охочі щепитися.

Іще наприкінці 2020 року агентство Bloomberg зазначало, що нова вакцина від Pfizer має ряд суттєвих недоліків. Тому журналістка The New York Times Мартіна Стеві вирішила поцікавитися аргументами на користь корпорації Pfizer, якими керувалася Єврокомісія, коли укладала угоду.

Але Стеві отримала відмову в доступі до чатів фон дер Ляйєн та Бурли. Медійниця обґрунтовувала свою вимогу щодо публікації цього листування тим, що саме воно мало вирішальне значення для багатомільярдних закупівель вакцини. Після відмови Стеві та The New York Times звернулися з позовом до суду ЄС.

Тим часом Єврокомісія оголосила листування втраченим. У ЄК заявили, що необхідні текстові повідомлення не були заархівовані і, отже, їх неможливо знайти. Крім того, відомство наголосило: це листування зовсім необов'язково представляє суспільний інтерес, а тому і не має зберігатися в архіві.

Суд, одначе, не повірив у загублені смс. Єврокомісію та Урсулу фон дер Ляєн зобов’язали представити листування з Бурлою. Втім, і Єврокомісія, і фон дер Ляєн мають можливість оскаржити це судове рішення.

The New York Times інформує читачів про виграний суд проти Урсули фон дер Ляєн. 14 травня 2025 року скриншот: nytimes.com

Які перспективи у фон дер Ляєн?

Як позначиться цей скандал на майбутньому очільниці Єврокомісії? Нагадаємо, що Урсулу фон дер Ляєн вдруге переобрали на її посаду минулого року. Термін цих повноважень добігає кінця у 2029-му, і західні видання вважають, що фон дер Ляєн цілком може «досидіти» цю каденцію до кінця.

Згадуване вище видання Politico констатує: так, існує певне «невдоволення нею в Брюсселі після низки суперечливих рішень і скандалів». Але при цьому «відправити фон дер Ляєн додому», як цього вимагає депутат Піперя, не вийде. Центристська більшість Європарламенту, пише Politico, послідовно лишається на боці німецької політикині.

Видання Euractiv також сумнівається у тому, що голосування проти фон дер Ляєн буде результативним.

«Піперя оголосив, що його пропозиція зібрала 79 підписів, і це трохи перевищує поріг, необхідний для початку парламентських дій. Джерела Euractiv підтвердили, що ініціатива Піпері відповідає всім вимогам регламенту Європарламенту. Вона буде обговорена в понеділок, а голосування відбудеться в четвер. Однак відставка фон дер Ляєн навряд чи буде прийнята», – йдеться у статті.

Видання Еuractiv прогнозує: Голосування буде на користь чинної голови Єврокомісії скриншот: euractiv.com

Слід додати, що Урсула фон дер Ляєн фігурувала й в інших скандалах.

У квітні минулого року чиновниця спробувала проштовхнути «свого» кандидата на посаду представника ЄС з питань бізнесу. Маркус Піперас – той самий кандидат – як і фон дер Ляєн, є членом Християнсько-демократичного союзу, правоцентристської партії Німеччини. Згодом, коли главу Єврокомісії звинуватили у лобізмі та непрозорості прийнятих рішень, Піперас від посади відмовився.

Агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, зазначало, що Єврокомісія під проводом фон дер Ляєн відхилила двох інших кандидатів, які набрали кращі бали, ніж Піперас, під час початкового відбору на посаду представника з питань бізнесу. Двома іншими кандидатами були: депутатка Європарламенту від Чехії Мартіна Длабайова та заступниця генерального директора швецької бізнес-компанії Swedish Enterprise Анна Стеллінгер.

Дізнавшись про таку «специфіку» конкурсу, чотири єврокомісари, включно з керівником зовнішньої політики Жозепом Боррелем і Тьєррі Бретоном, навесні 2024 року надіслали Урсулі фон дер Ляєн листа, в якому відзначили, що її креатура Піперас досить сильно підриває «неупередженість процесу», а відтак голову Єврокомісії просять ще раз подумати над своєю поведінкою, повідомляло видання Euronews.

Таке попередження спрацювало, і скандальне призначення не відбулося.

Урсула фон дер Ляєн та Україна

Іще один інцидент, пов'язаний з політикинею, у пресі назвали Sofagate. Проте тут вона була не обвинуваченою, а постраждалою стороною. Прикрість сталася під час зустрічі представників ЄС із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у 2021 році. Урсулі фон дер Ляєн просто не знайшлося місця поруч з Ердоганом – на стілець біля нього всівся голова Європейської ради Шарль Мішель. Урсула, постоявши розгублено посеред зали, змушена була сісти на диван, що стояв осторонь чоловіків.

Пізніше була маса вибачень, але фон дер Ляєн образилася і зазначила, що якби вона була «чоловіком у штанах і краватці», такого б не сталося.

«Софагейт»: ось як фон дер Ляєн втратила стілець

Що ж стосується України, то тут Урсула фон дер Ляєн пережила певну трансформацію. У 2014 році вона – на той момент міністерка оборони в уряді Ангели Меркель – виступала проти постачання зброї до України, наголошуючи, що Європі необхідно зберігати єдність і проводити дипломатичну політику з Росією. Також вона заявляла, що надання українцям зброї для самозахисту може мати непередбачувані та фатальні наслідки та «спровокувати» Кремль.

Але все змінив 2022 рік. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну голова ЄК перестала боятися «ескалації». Вона однією з перших приїхала на деокуповану Київщину, побувала у Бучі та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. «Україна має отримати все, що їй потрібно для захисту» – сказала вона по гарячих слідах в інтерв'ю виданню Bild.

Урсула фон дер Ляєн у Бучі дивиться на тіла убитих Росією мирних мешканців фото: t.me/Denys_Smyhal

Зараз політикиня продовжує наполягати на тому, що Європейському Союзу необхідно застосовувати інструменти впливу на Російську Федерацію, аби примусити Кремль сісти за стіл перемовин. «Справедливий і довготривалий мир в Україні залишається основним пріоритетом. Тому що українці борються не тільки за свій суверенітет, а також за нас, за нашу свободу, за наші цінності», – сказала вона на офіційній церемонії відкриття головування Данії в Раді ЄС.

Перебування Урсули фон дер Ляєн у керівних органах Євросоюзу є вигідним для України. Ймовірніше за все, вона залишиться на своїй посаді навіть попри скандал з вакцинами, і це хороша для нас новина. Якщо ж ні, замінити чинну голову ЄК може Франс Тіммерманс.

Кандидатуру Тіммерманса – нідерландського політика і чинного заступника фон дер Ляєн – теж розглядали на посаду очільника Єврокомісії. Він стоїть на правильних позиціях, зазначаючи, приміром: «Гадаю, що Україна заслуговує на всю нашу підтримку у військовому плані, адже жорстокість, з якою діють росіяни, не має меж. Тож це не просто війна за Україну. Це не просто спроба Росії захопити територію сусідньої країни. Це війна за майбутнє Європи. Це війна за майбутнє демократії, що протистоїть автократії. І той факт, що український народ з такою рішучістю та завзяттям бореться за свою свободу, має бути чітким сигналом для Європейського Союзу, що ми маємо підтримати його всіма наявними у нас засобами».

Наведена цитата – з інтерв’ю, яке Тіммерманс дав у 2023 році «Німецькій хвилі». Час, що минув з тих пір, безперечно, укріпив європейських лідерів у тому, що Україна заслуговує на всебічну підтримку.

А щодо жорстокості росіян, яка «не має меж», то за два останні роки вона зросла в рази. І щоденні обстріли українських мирних мешканців є тому підтвердженням.

Наталія Лебідь, «Главком»