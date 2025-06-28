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Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США
Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США
фото: x.com/secrubio

Угода також передбачає, що Кіншаса та Кігалі запустять механізми регіональної економічної інтеграції протягом 90 днів

Руанда та Демократична Республіка Конго підписали мирну угоду у Вашингтоні за посередництва Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Руанда та Конго підписали мирну угоду. Підписання відбулося на церемонії у Вашингтоні за участю державного секретаря США Марко Рубіо. Міністри закордонних справ обох африканських країн зобов'язалися виконати угоду 2024 року, яка передбачає виведення руандійських військ зі східного Конго протягом 90 днів.

Ця домовленість спрямована на залучення мільярдів доларів західних інвестицій у регіон, який є надзвичайно багатим на цінні мінерали, такі як тантал, золото, кобальт, мідь та літій. Угода також передбачає, що Кіншаса та Кігалі запустять механізми регіональної економічної інтеграції протягом 90 днів.

Президент США Дональд Трамп привітав міністрів закордонних справ Руанди та Демократичної Республіки Конго в Овальному кабінеті після підписання історичної мирної угоди, що поклала край 30-річному конфлікту.

«Сьогодні насильство та руйнування завершуються, і весь регіон розпочинає нову главу надії», – сказав він.

У січні цього року стало відомо, що між Конго та Руандою зросла напруга, у зоні конфлікту померли девʼять миротворців, а повстанці взяли під контроль місто-мільйонник Гому. 

Так, повстання угруповання M23 («Рух 23 Березня»), яке триває вже три роки, значно активізувалося з початку січня 2024 року. Повстанцям вдалося захопити значні території, що викликало попередження ООН про можливість ширшого регіонального конфлікту.

 уряд Конго та його союзники повідомили, що вони відкинули бойовиків M23, які наступали на столицю провінції Гому. Водночас Конго звинуватило Руанду в підтримці повстанців, включно з поставками зброї та участю снайперів. За твердженням армії Конго, саме руандійські снайпери винні у вбивстві губернатора Північного Ківу.

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Теги: США війна перемир'я

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Соціум

Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США
Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США
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