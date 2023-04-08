Рабів до раю не пускають. Чому нас вчить іудейський Песах

Не можна стати вільним раптово

Коли євреї виходили з Єгипту, вони не думали, що треба буде 40 років. Думали, за пару місяців дійдуть, там дійсно недалеко.

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Можливо, раніше ми не розуміли, навіщо так довго. Тепер розуміємо.

Біблійну історію Виходу з Єгипту читали і надихалися нею сотні мільйонів людей в різних куточках світу протягом більше ста поколінь. Ця історія -- архетип процесу суспільних перетворень. Ми зараз на такому саме шляху. Дуже хочеться вірити, що скоро дійдемо до омріяної мети.

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Саме з цієї першої й архетипічної історії ми знаємо, що свобода – головна цінність, а рабство – ненависне, і рабів до раю не пускають. Всевишній, звертаючись до нещодавніх рабів, постійно нагадує їм, звідки й навіщо їх вивів. Тема свободи та рабства – основний мотив цієї біблійної історії, та й усієї історії людства.

Сьогодні ввечері євреї всього світу почнуть святкувати Песах – свято свободи. В ці дні неодноразово буде читатися і переказуватися ця стара історія, що стала основою і джерелом натхнення для сотень подібних історій руху до свободи в різні часи й на різних континентах.

Але від євреїв традиція вимагає не просто читання й переказування. Традиція прямим текстом вимагає: «В кожному поколінні, у всі часи кожен мусить вважати, що це він сам вийшов з Єгипту». Тільки так можна пережити цінності, а ви же пам'ятаєте Віктора Франкла: «Цінності не можна передати, на них не можна вказати, їм не можна навчити, вони повинні бути пережитими». Не можна стати вільним тому, що тебе відпустили. Не можна стати вільним раптово. Рабство вичавлюється із людей і суспільств по краплі їхніми власними зусиллями. Надзусиллями.

І тут важливо підкреслити, що свобода, описана в Біблії як сенс виходу з Єгипту, – є свободою не «від», а свободою «для». Не просто свободою від кайданів, принижень, гарування і чужих божків, а свободою для побудови власної країни, власної духовності і добробуту.

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Всім нам бажаю того, чого прагнемо найбільше, – Перемоги заради можливості жити вільними людьми у власній вільній країні.

А всіх євреїв вітаю зі святом і бажаю, як традиційно зичать, – веселого і кошерного Песаха!