Головна Думки вголос Віктор Трегубов
search button user button menu button
Віктор Трегубов Журналіст

Сеанс просвітництва проти радянських стереотипів

glavcom.ua
Українці й досі не позбулися багатьох звичок, які нав'язали нам СРСР чи сучасна Росія
фото з відкритих джерел

Звідки беруться гомофобія, осудження мату та ідеалізація людей похилого віку

Є така коронна фраза у недалеких людей – «бачу, ви не зрозумієте...»

Вони її вимовляють тоді, коли щось не вписується в завчені ними стандарти правильної поведінки, але вони не здатні пояснити, що ж у цьому неправильного. Тому що вони ці стандарти не осмислювали. Просто завчили.

Наприклад, коли хтось відмовляється ненавидити геїв. Вони ж завчили, що геї – це дуже кепсько. Просто по факту. А тут якась падлюка сміє стверджувати, що геї – теж люди. Але ж, ееее, нууу, коротше, ви не зрозумієте (бо ж це не я дурко, а ви така невихована людина, що розмовляти з вами нема про що). Максимум – пошлеться на Біблію, причому без уточнень. Особливо весело, якщо воно при цьому демонстративний атеіст чи язичник.

Або людина вживає мат. Жах! Не можна! Чому не можна? Ну, тут можливо посилання на «енергетичні поля» чи «російське походження мату» (це твердження приблизно однакового рівня науковості та відповідності реальності). Але зрештою буде «якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати).

Або не вскакує при виді пенсіонера. Що це за неповага до старших! Старших треба поважати! Чому? Бо мене старші так навчили, а ви невихована падла! Як «ну і що?!».

Отже, сеанс просвітництва.

Зневага до гомосексуальних зносин пішла з тих консервативних родових суспільств, де діти були цінним ресурсом. В тих суспільствах, де це було інакше (грецьке полісне, середньовічне японське), ставлення було значно більш нейтральним, якщо не схвальним. В нашу культуру зайшло через зневагу апостолів до «еллінських» звичаїв (частково виправданим і на наш час, бо у тогочасних греків гомосексуальність була спрямована на підлітків).

Але. З точки зору рівно тієї ж консервативно-родоплемінної етики гомосексуальні зносини – лише один з видів страшного гріху: небажання розмножуватися. Якщо вам вже є тридцять і у вас немає дітей – ви з її точки зору гірший за будь-якого гея. Так само – якщо ви використовуєте контрацепцію чи просто не хочете одружуватися на початку дітородного віку. Про популярний в низці спільнот обов‘язок успадковувати вдову старшого брата я просто мовчу.

Мат? Усі його заборони походять з простої тези: не можна ображати людей. Якщо ви ображаєте людей не-матерними словами – ви взагалі нічим не кращі. Навіть гірше за того, хто вживає мат просто як безадресний вигук.

Повага до старших походить з того часу, коли сам факт того, що людина дожила до сивих пахв, вже свідчив про наявність в неї довгої низки корисних навичок та моральне право (навіть обов‘язок!) ними ділитися. Зараз це абсолютно неактуально: той факт, що людина дожила до пенсії, не свідчить абсолютно ні про що. Можна говорити про співчуття до людей похилого віку через їхні проблеми зі здоров‘ям, але про якусь особливу, окрему від інших, повагу? А звідки?

Ось за це я і не люблю кугутизм, що маскується під консерватизм. Бо його джерело – небажання думати власною головою. Навіть про те, що і для чого ти робиш.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія українці права людини

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Головна перемога – повна руйнація загарбницьких планів Путіна»
Найкривавіша війна 21-го століття
24 лютого, 09:00
«Пакунок малюка» це набір всього того, що потрібно новонародженому, зібране в одному місці
Щоденник молодих батьків і державного ідіотизму: про «пакунок малюка»
17 березня, 16:32
Скорсезе зараз зайнятий виробництвом кримінальної драми «Вбивці квіткового місяця»
Режисер Мартін Скорсезе назвав 15 найкращих фільмів усіх часів
6 березня, 18:02
Як змінилися зарплати українців за рік та хто отримує найбільше: офіційні дані
Як змінилися зарплати українців за рік та хто отримує найбільше: офіційні дані
3 березня, 14:55
Наша влада вперто не помічає спортсменів РФ, які воюють проти України
Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць Війна і спорт
7 березня, 15:21
Ле́ся Украї́нка – співзасновниця літературного гуртка «Плеяда» та групи Українська соціал-демократія
У Києві відзначають день народження Лесі Українки: програма заходів
25 лютого, 10:16
У Женеві розпочинається сесія Ради з прав людини ООН
ООН обговорить розслідування військових злочинів в Україні
27 лютого, 06:18
Перший український політв’язень у Криму вийшов на волю
Перший український політв’язень у Криму вийшов на волю
10 березня, 13:23
«Ви – неймовірні і благословенні»: Епіфаній вказав на особливу роль українських добровольців
«Ви – неймовірні і благословенні»: Епіфаній вказав на особливу роль українських добровольців
14 березня, 11:52

Віктор Трегубов

Сеанс просвітництва проти радянських стереотипів
Сеанс просвітництва проти радянських стереотипів
Чотири стадії російського «мирного» плану
Чотири стадії російського «мирного» плану
З кожним днем у Росії стає все менше варіантів дій, а у нас – навпаки
З кожним днем у Росії стає все менше варіантів дій, а у нас – навпаки
На що схожа сучасна війна
На що схожа сучасна війна
Величезна країна, що збожеволіла
Величезна країна, що збожеволіла
Московський патріархат вирив собі яму. Повчальна історія
Московський патріархат вирив собі яму. Повчальна історія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Росію сколихнув сильний землетрус
39K
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
14K
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість (відео)
12K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
11K
Історичне рішення. Облрада визначила нову дату заснування Київщини
11K
В Одесі прогримів потужний вибух

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту