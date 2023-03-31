Мати дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок у РФ, обіцяє «вибити з неї політику»

Батька дівчинки, яка у квітні 2022 року намалювала антивоєнний малюнок, засудили на два роки в'язниці за «дискредитацію» армії РФ

Мати 13-ти річної дівчинки, яка у квітні 2022 року намалювала антивоєнний малюнок, збирається забрати її з притулку. Раніше батька дівчинки Олексія Москальова засудили на два роки в'язниці за «дискредитацію» армії РФ. Про це повідомляє «7х7 – Горизонтальна Росія».

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Що сталося

У квітні 2022 року 13-ти річна дівчинка Маша Москальова на уроці образотворчого мистецтва намалювала малюнок, на якому було зображено прапор Росії та України, а також був напис «Ні війні».

У грудні 2022 року у квартирі Москальових відбувся обшук, під час якого забрали усі кошти, які знайшли в квартирі сім'ї. Після цих подій, дівчинку забрали в притулок, а чоловіка допитували, водночас катуючи прослуховуванням гімну Росії. Йому погрожували позбавленням батьківських прав. 28 березня Суд засудив Олексія Москальова на два роки колонії загального режиму, проте чоловік не був присутній на засіданні, адже втік з міста. 30 березня повідомили про те, що батька Маші Москальової затримали у Мінську. Повідомляють, що його вдалося знайти через те, що чоловік увімкнув телефон.

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Мама дівчинки Олена Сітчіхіна, з якою вони вже не бачилися кілька років, збирається забрати її з притулку. Спочатку дівчинка відмовлялася їхати до матері, але тепер просить забрати її. Олена Сітчіхіна живе разом з старшою донькою та чоловіком у Тамбовській області, їздить до Москви на заробітки.

За словами жінки, Маша жила з батьком з другого класу, оскільки чоловік вигнав Олену з будинку та заборонив спілкуватися з донькою, але вони всеодно підтримували зв'язок. Жінка заявила, що у її колишнього чоловіка дуже жорсткий характер, але Машу він не ображав.

Жінка заявила, що «відіб'є» у Маші «її політику, антипропаганду та малюнки».

6 квітня відбудеться засідання щодо побавлення Олексія Москальова батьківських прав. Ольга Сітчіхіна планує бути присутньою онлайн на засіданні та заявити про бажання забрати доньку.

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Реакція України

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на новини про затримання Олексія Москальова у Мінську.

«Для тих, хто досі думав, що російсько-українсько війна це «війна Путіна», історія в Тульській області стала навіть не холодним, а льодяним душем. Дівчинка 13 років робить малюнок, на якому написано «ні війні». Нічого більше. Вчителька доносить директору, директор у поліцію. Батька, який є єдиним для неї членом родини, арештовують і звинувачують в дискредитації російської армії та засуджують на 2 роки, дівчинку хочуть віддати в прихисток. Батько біжить, але його схопили у Мінську в результаті спільної операції Білорусі та РФ.

Ця історія - дзеркало життя сьогоднішньої Росії. Доноси там стали такими ж рутинними, як за Сталіна», – написав Павло Клімкін у фейсбук.

Також ексміністр додав, що ця історія свідчить про те, що у цивілізованого світу немає інших опцій, окрім як «перезавантажити» РФ або стримувати країну стратегічно.

Нагадаємо, що нещодавно повідомляли про те, що окупанти посилили репресії проти кримських татар під виглядом «боротьби з диверсантами»