12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено злитися і лаятися

12 березня, Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Всесвітній день боротьби з глаукомою. Віряни вшановують пам'ять преподобного Феофана Сповідника.

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Всесвітній день боротьби з кіберцензурою

12 березня кожного року планета відзначає Всесвітній день боротьби з кіберцензурою (World Day Against Cyber Censorship). Ініціаторами створення свята виступила «Міжнародна амністія» разом з організацією «Репортер без кордонів» у 2008 році.

Метою Всесвітнього дня боротьби з кіберцензурою є заохочення людства до розвитку свободи слова та рівних можливостей в інтернеті. До 12 березня організовують різноманітні тематичні розмови з IT-спеціалістами, операції свободи для розблокування доступу сайтів і таке інше.

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Всесвітній день боротьби з глаукомою

12 березня кожного року відзначаємо Всесвітній день боротьби з глаукомою (World Glaucoma Day), який відзначається з 2008 року за ініціативи Всесвітньої асоціації пацієнтів і Всесвітньої організації товариств глаукоми.

Глаукома – це група важких хронічних захворювань ока, які призводять до цілковитої сліпоти через підвищення внутрішнього тиску ока та атрофії зорового нерва.

Всесвітній день боротьби з глаукомою має за мету залучення суспільства до своєчасної діагностики захворювання та обов’язкового лікування. Проблемою є пізнє звернення до лікаря, коли зір вже майже втрачений. Людей, хворих на глаукому – близько 100 мільйонів, тому вкрай важливо підвищувати поінформованість про сумні наслідки хвороби.

Яке сьогодні релігійне свято

12 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феофана Сповідника. Він народився в Константинополі у знатній родині, його батько був префекторм Егейських островів. В ранньому віці залишився без батьків, а тому його навчанням займався імператор Костянтин V Копронім. Феофан став ченцем одразу після одруження, а тому з дружиною жив у «чистому» шлюбі. Заснував монастир неподалік Кізікуса, та за своє життя побудував ще три монастирі. 787 року взяв участь у Нікейському Соборі, де виступав за поклоніння іконам. Помер 815 року на острові Самофракія, куди його заслали, тому що він відмовився бути однодумцем правителя.

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Заборонено злитися і лаятися – будете нещасливими.

Не можна виходити з дому ввечері, виносити сміття.

Не варто пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції

Цього дня встановилася справжня весняна погода – до негожого літа;

Кінь у хліві голосно ірже – буде щастя;

Дерева покрив іній – чекайте на дощовий червень.

Пам’ятні події 12 березня

1169 рік – відбувається розорення Києва – захоплення і розграбування Києва коаліцією з 11 князів;

1229 рік – закінчення VI хрестового походу: згідно з мирним договором між султаном Єгипту аль-Камілем і імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II Гогенштауфеном, Єрусалим, Назарет та Вифлеєм передають хрестоносцям в обмін на мир;

1241 рік – монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом оволодівають укріпленим Верецьким перевалом в Карпатах;

1365 рік – герцог Рудольф IV засновує Віденський університет;

1496 рік – євреїв виганяють із Сирії;

1633 рік – польський король Владислав IV затверджує Петра Могилу митрополитом Київським і всієї Русі;

1812 рік – у Каракасі стаєтьсяся землетрус, який знищує місто та забирає життя 20 тисяч осіб;

1910 рік – футбольна збірна Англії громить команду Франції з рахунком 20:0;

1913 рік – Канберра стає столицею Австралії;

1930 рік – Магатма Ґанді з прихильниками виступає в Соляний похід, демонстративно та ненасильницьки порушуючи колоніальну соляну монополію Раджу;

1938 рік – війська Гітлера перетинають німецько-австрійський кордон; оголошено «аншлюс» обох держав;

1947 рік – президент США Гаррі Трумен висуває зовнішньополітичну програму («Доктрина Трумена»), згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім «вільним народам» проти загрози комунізму;

1968 рік – Маврикій здобуває незалежність;

1989 рік – Тім Бернерс-Лі пропонує глобальний гіпертекстовий проєкт, нині відомий як Всесвітнє павутиння;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Кубою;

1994 рік – перші 32 жінки ординовані у священики Церкви Англії у Бристольському соборі;

1999 рік – Чехія, Польща та Угорщина вступають до НАТО;

2000 рік – Папа Римський Іван Павло ІІ привселюдно вибачається за гріхи Католицької Церкви перед людством;

2003 рік – ВООЗ випускає глобальне оповіщення про спалах коронавірусу SARS-CoV.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Григорій, Феофан, Семен, Симеон.