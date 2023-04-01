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Митрополита Павла у суді захищає адвокат, відомий своїми сепаратистськими поглядами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Митрополита Павла у суді захищає адвокат, відомий своїми сепаратистськими поглядами
Олег Поваляєв відомий підтримкою Московської церкви
фото з відкритих джерел

Олег Поваляєв грозився взяти в руки зброю після новин про декомунізацію

Адвокат Олег Поваляєв, котрий захищає митрополита Павла у суді, відомий своїми сепаратистськими поглядами та підтримкою Московської церкви. Про це повідомляє активіст Євген Карась. Він проаналізував дописи правника у соцмережах.

Митрополита Павла у суді захищає адвокат, відомий своїми сепаратистськими поглядами фото 1

У липні 2014 Поваляєв тішився розслідуваннями, що в «Азові» воюють найманці.

Митрополита Павла у суді захищає адвокат, відомий своїми сепаратистськими поглядами фото 2

У лютому грозився взяти в руки зброю після новин про декомунізацію.

Митрополита Павла у суді захищає адвокат, відомий своїми сепаратистськими поглядами фото 3

Радів із листів Путіну від закарпатських проросійських рухів.

Митрополита Павла у суді захищає адвокат, відомий своїми сепаратистськими поглядами фото 4

Карась стверджує, що Олег Поваляєв також свого часу захищав у суді представників донецького криміналітету.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва погодив примусовий привід митрополита Московського патріархату Павла Лебедя на засідання 1 квітня о 18:30, де йому обиратимуть запобіжний захід.

Раніше колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь у Шевченківському суді міста Києва, де сьогодні, 1 квітня, йому обирають запобіжний захід, поскаржився на погане самопочуття.

1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. Зустрічати правоохоронців Павло Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Наразі настоятелю УПЦ МП обирають запобіжний захід – митрополит Павло представ перед судом: деталі (фото).

31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату. 

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. 

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали. 

Читайте також: Митрополит Павло не здається. Що відбувається у Лаврі?
Теги: обшук адвокат допит держава Євген Карась свято лавра

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