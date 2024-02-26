Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Що стало наслідками поразки України сто років тому

glavcom.ua
Україна – досить міцна річ, але і в неї є межа міцності
фото: Depositphotos

У нас більше нема права на помилки

Сто років тому була українська держава, а потім її не стало. Наші діди й прадіди її не втримали. Невивчені уроки повторюються.

Історики висунули чимало пояснень, чому так сталося. Прочитавши різні версії, я дійшов висновку, що основних причин три.

Коли кажуть, що країна була переважно селянська, що еліти були нечисленні – це не причина. Всі колонії, що звільнилися, і всі метрополії, що стали на шлях модернізації, на старті були такими. Не в тому справа.

Отже, три.

1. Внутрішні чвари

Нездатність еліт порозумітися задля порятунку країни, нездатність суспільства до внутрішнього діалогу. Незрілість еліт, відсутність відчуття власної країни як цінності, яку важко здобути й легко втратити.

2. Хвороба лівізни

Природна проблема бідних країн із великим незадоволеним запитом на справедливість і низькою правовою культурою. Наслідки – розкол у суспільстві, потрапляння у пастку ворожої пропаганди, незацікавленість середнього класу у перемозі.

3. Відсутність західної підтримки

Захід ніколи не розумів, що відбувається на теренах російської імперії, для нього це були дикі землі, на яких може зберегти лад тільки Москва, і хай воно так і буде. Додайте тимчасовий союз з німцями, й ось уже Україна є частиною осі зла.

Якщо ви уважно подивитеся, то побачите нині майже те саме. Трохи краще. Але лише трохи.

  1. Нашої згуртованості як на рівні суспільства, так і на рівні еліт вистачило на рік, 2022. Нам знову потрібен пакт про єдність. І це суспільний договір двосторонній: влада не робить дурних речей та розмовляє з суспільством як з дорослим, а суспільство не атакує владу й одне одного.
  2. Ми дуже бідна країна, і ще більше збідніли від війни. Нам потрібно відпустити економіку й приборкати корупцію (не саджати, а різати схеми), інакше загроза соціального конфлікту висітиме над нами руйнівним вироком. Додайте неповернення тимчасових емігрантів. Ліва загроза фундаментальна.
  3. Всі сили треба кинути на дипломатію: кадрову, парламентську, мистецьку, громадську, підприємницьку, наукову тощо. Нас не розуміють ні Захід, ні Схід, ні Південь. Додайте зусилля росії, щоб нас вважали злом. Додайте байдужість, втому, купу власних викликів у всіх, і ви побачите, що нас вважають головною проблемою, яку варто прибрати.

Переважна частина українського суспільства, в тому числі політики, вірять: Україна така міцна, що з нею нічого не станеться за будь-яких умов. Часом це звучить красиво: все одно віримо в нашу перемогу! З цього випливає хибне уявлення про низьку ціну помилки: можна робити що завгодно, це не страшно, бо нічого катастрофічного не станеться.

Насправді ціна помилок дуже висока, і треба щодня боятися зробити руйнівну помилку, після якої вже нічого не можна виправити. Лише при такому ставленні до України можна її зберегти.

Україна – досить міцна річ, але і в неї є межа міцності. Щоденні тренування можуть подвоїти вагу, яку ти піднімаєш. Але збільшення ваги в сто разів просто розчавить навіть чемпіона.

Ми знаємо, що стало наслідками поразки сто років тому. У нас більше нема права на помилки.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські дрони завдають удару по економіці РФ
Українські атаки коштують Росії мільйони
16 лютого, 18:20
«Дофін Кінґз» в Українську ніч перемогли команду «Стайнбак Пістонс»
Канадський хокейний клуб «Дофін Кінґз» провів Українську ніч
29 сiчня, 02:47
3 лютого пройде Нацвідбір на Євробачення-2024
Сьогодні відбудеться нацвідбір на Євробачення-2024: коли дивитися та як голосувати
3 лютого, 12:40
Джонсон розкритикував Білий дім за нездатність розв’язати міграційну кризу на кордоні з Мексикою
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву
14 лютого, 18:41
Представник Держдепу відповів, чи можуть Україну запросити до НАТО цього року
Представник Держдепу відповів, чи можуть Україну запросити до НАТО цього року
16 лютого, 04:50
Пілот ПС ЗСУ Фантом
F-16 з тризубом: пілот розповів, чому військові «вражені» винищувачем
9 лютого, 20:43
Прем’єр Польщі: «Нам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи»
Туск відхилив пропозицію Зеленського зустрітися на кордоні
22 лютого, 15:11
У Молдові є внутрішні проблеми, пов'язані з гібридною війною, яку там веде Росія
Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії
21 лютого, 00:50
Малюк також наголосив, що морські дрони СБУ Sea Baby – це флагман, який використовується не лише у режимі «камікадзе»
Голова СБУ Малюк анонсував «сюрпризи» для окупантів
Вчора, 18:01

Валерій Пекар

Що стало наслідками поразки України сто років тому
Що стало наслідками поразки України сто років тому
Залужний – новітній міф, що зазнав удару. Як відреагують українці передбачити не можна
Залужний – новітній міф, що зазнав удару. Як відреагують українці передбачити не можна
Що робити кожному і кожній з нас у 2024 році
Що робити кожному і кожній з нас у 2024 році
Бізнес в Україні. Громадяни мають дещо зрозуміти
Бізнес в Україні. Громадяни мають дещо зрозуміти
Всесвітній економічний форум у Давосі: стислі висновки
Всесвітній економічний форум у Давосі: стислі висновки
Голодних бунтів в Росії не буде. Ставка на розкол еліт
Голодних бунтів в Росії не буде. Ставка на розкол еліт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Буданов звернувся до українців через ситуацію на фронті
61K
Вихід ЗСУ з Авдіївки: Буданов розповів, скільки бійців потрапили у полон
19K
Буданов заінтригував заявою про Кримський міст
15K
Зберігав нагородний пістолет у дивані. Матір «здала» сина-військового
12K
Окупація Ласточкиного: ЗСУ зробили заяву
6860
Деокупація Криму: британська розвідка оцінила становище Чорноморського флоту

Новини

Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, подекуди невеликий дощ: прогноз погоди на 26 лютого
Сьогодні, 04:50
День спротиву окупації Криму. Що відзначаємо 26 лютого
Сьогодні, 00:20
Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Вчора, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Вчора, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Вчора, 00:15

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua