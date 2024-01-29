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Канадський хокейний клуб «Дофін Кінґз» провів Українську ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Канадський хокейний клуб «Дофін Кінґз» провів Українську ніч
«Дофін Кінґз» в Українську ніч перемогли команду «Стайнбак Пістонс»
фото: Dauphin Kings/Facebook

В Українську ніч рахунок у матчі відкрив 17-річний українець Гавриїл Сімчук

Клуб Юніорської хокейної ліги канадської провінції Манітоба «Дофін Кінґз» провів традиційну Українську ніч.

Перед початком матчу, на відкритті Української ночі прозвучав гімн України у виконанні дітей.

Команда «Дофін Кінґз» вийшла на черговий матч регулярного чемпіонату в стилізованих джерсі з українськими національними символами.

Прізвища гравців на спинах були також перекладені українською. А вся розважальна програма навколо матчу була пов'язана з українською тематикою.

5 фото
На весь екран
фото: Dauphin Kings/Facebook

Символічно, що в Українську ніч відкрив рахунок у матчі 17-річний українець Гавриїл Сімчук.

Українець Гавриїл Сімчук відкрив рахунок у матчі
Українець Гавриїл Сімчук відкрив рахунок у матчі
фото: Dauphin Kings/Facebook

Загалом у 15-ти матчах поточного сезону Сімчук закинув чотири шайби і віддав два асисти.

«Дофін Кінґз» (Dauphin Kings) – канадський хокейний клуб, заснований у Манітобі в українському містечку Дофін. Команда виступає в «Юніорській Хокейній Лізі Манітоби» й сім разів ставали її переможцями. 

«Дофін Кінґз», які наразі посідають третє місце в Західному дивізіоні, в Українську ніч перемогли команду «Стайнбак Пістонс» – 5:2.

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Теги: Україна хокей Канада

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