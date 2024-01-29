Канадський хокейний клуб «Дофін Кінґз» провів Українську ніч
В Українську ніч рахунок у матчі відкрив 17-річний українець Гавриїл Сімчук
Клуб Юніорської хокейної ліги канадської провінції Манітоба «Дофін Кінґз» провів традиційну Українську ніч.
Перед початком матчу, на відкритті Української ночі прозвучав гімн України у виконанні дітей.
Команда «Дофін Кінґз» вийшла на черговий матч регулярного чемпіонату в стилізованих джерсі з українськими національними символами.
Прізвища гравців на спинах були також перекладені українською. А вся розважальна програма навколо матчу була пов'язана з українською тематикою.
Символічно, що в Українську ніч відкрив рахунок у матчі 17-річний українець Гавриїл Сімчук.
Загалом у 15-ти матчах поточного сезону Сімчук закинув чотири шайби і віддав два асисти.
«Дофін Кінґз», які наразі посідають третє місце в Західному дивізіоні, в Українську ніч перемогли команду «Стайнбак Пістонс» – 5:2.
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