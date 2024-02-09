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F-16 з тризубом: пілот розповів, чому військові «вражені» винищувачем

Катерина Іванова
glavcom.ua
F-16 з тризубом: пілот розповів, чому військові «вражені» винищувачем
Пілот ПС ЗСУ Фантом
Фото надані пілотом ПС ЗСУ на позивний Фантом

Навчаються не лише пілоти, а й наземний персонал, механіки, які будуть обслуговувати літаки, підрозділи забезпечення

Українські пілоти, які зараз проходять підготовку на західних винищувачах четвертого покоління F-16, «дуже вражені» цим літаком. При цьому перенавчання має свої виклики, адже цей винищувач відрізняється від радянських Су-27 та МіГ-29, на яких зараз літає українська винищувальна авіація.

Про це розповів військовий льотчик Повітряних сил ЗСУ на позивний Фантом в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.

Український військовий наголосив, що підготовка зараз триває у повній мірі, як і планувалося. Це підтверджують світлини, які надав пілот: на них видно, що на F-16 вже є розпізнавальні українські знаки, зокрема, герб та синьо-жовта квітка.

Фото надані пілотом ПС ЗСУ на позивний Фантом
Фото надані пілотом ПС ЗСУ на позивний Фантом

Він зауважив, що навчаються не тільки пілоти, а і наземний персонал, механіки, які будуть обслуговувати літаки, підрозділи забезпечення, вони так само готуються.

«І звісно, всі хочуть отримати літаки якомога швидше, але зазвичай так справи не робляться. Авіація – це дуже складна система, це не один танк або одна артустановка. І льотчик або технік – це маленький гвинтик у великій системі, проте підготовка йде за планом», – зауважив Фантом.

Фото надані пілотом ПС ЗСУ на позивний Фантом
Фото надані пілотом ПС ЗСУ на позивний Фантом

За словами пілота, українські військові «дуже вражені», адже літак перевершив їхні очікування. 

«Навіть з тим об'ємом інформації, який вони отримали за час навчання, вони вже бачать великі перспективи і великий заділ, як цей літак допоможе нашим Повітряним силам збільшити спроможність нашої бойової авіації. І ви можете уявити, що є інформація, яку вони ще не вивчили, ще їм не дали, на що ще цей літак може бути спроможний», – зауважив Фантом.

Він також виоремив виклики, які були перед українськими військовими на початку навчання на F-16. Зокрема, складнощі виникали через те, що це літак нової генерації, більш диджіталізований, в нього багато систем і програм, які треба вводити під час польоту та до польоту. Пілот зауважує, що до цього українські льотчики з таким не стикалися, тому і підготовка триває довше й інакше.

Фото надані пілотом ПС ЗСУ на позивний Фантом
Фото надані пілотом ПС ЗСУ на позивний Фантом

Фантом додав, що американські та європейські інструктори бачать, наскільки вмотивовані українські пілоти, що у них «горять очі». Тому закордонні інструктори впевнені у їх силі та знаннях.

Нагадаємо, посол України в Нідерландах повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16.

Також він додав, що окрім винищувачів, які Нідерланди передають Україні, ще 18 літаків нідерландські партнери передають у тренувальний центр в Румунії для підготовки українських пілотів. І з цих 18-ти винищувачів 5 уже знаходяться у Румунії. Тож загалом можна говорити про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України.

Також Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16.

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Теги: авіація пілот льотчик Україна навчання військові посол літак Нідерланди винищувач

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