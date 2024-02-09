F-16 з тризубом: пілот розповів, чому військові «вражені» винищувачем

Навчаються не лише пілоти, а й наземний персонал, механіки, які будуть обслуговувати літаки, підрозділи забезпечення

Українські пілоти, які зараз проходять підготовку на західних винищувачах четвертого покоління F-16, «дуже вражені» цим літаком. При цьому перенавчання має свої виклики, адже цей винищувач відрізняється від радянських Су-27 та МіГ-29, на яких зараз літає українська винищувальна авіація.

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Про це розповів військовий льотчик Повітряних сил ЗСУ на позивний Фантом в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.

Український військовий наголосив, що підготовка зараз триває у повній мірі, як і планувалося. Це підтверджують світлини, які надав пілот: на них видно, що на F-16 вже є розпізнавальні українські знаки, зокрема, герб та синьо-жовта квітка.

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Фото надані пілотом ПС ЗСУ на позивний Фантом

Він зауважив, що навчаються не тільки пілоти, а і наземний персонал, механіки, які будуть обслуговувати літаки, підрозділи забезпечення, вони так само готуються.

«І звісно, всі хочуть отримати літаки якомога швидше, але зазвичай так справи не робляться. Авіація – це дуже складна система, це не один танк або одна артустановка. І льотчик або технік – це маленький гвинтик у великій системі, проте підготовка йде за планом», – зауважив Фантом.

Фото надані пілотом ПС ЗСУ на позивний Фантом

За словами пілота, українські військові «дуже вражені», адже літак перевершив їхні очікування.

«Навіть з тим об'ємом інформації, який вони отримали за час навчання, вони вже бачать великі перспективи і великий заділ, як цей літак допоможе нашим Повітряним силам збільшити спроможність нашої бойової авіації. І ви можете уявити, що є інформація, яку вони ще не вивчили, ще їм не дали, на що ще цей літак може бути спроможний», – зауважив Фантом.

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Він також виоремив виклики, які були перед українськими військовими на початку навчання на F-16. Зокрема, складнощі виникали через те, що це літак нової генерації, більш диджіталізований, в нього багато систем і програм, які треба вводити під час польоту та до польоту. Пілот зауважує, що до цього українські льотчики з таким не стикалися, тому і підготовка триває довше й інакше.

Фото надані пілотом ПС ЗСУ на позивний Фантом

Фантом додав, що американські та європейські інструктори бачать, наскільки вмотивовані українські пілоти, що у них «горять очі». Тому закордонні інструктори впевнені у їх силі та знаннях.

Нагадаємо, посол України в Нідерландах повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16.

Також він додав, що окрім винищувачів, які Нідерланди передають Україні, ще 18 літаків нідерландські партнери передають у тренувальний центр в Румунії для підготовки українських пілотів. І з цих 18-ти винищувачів 5 уже знаходяться у Румунії. Тож загалом можна говорити про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України.

Також Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16.