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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Ідеальний результат цієї війни. Що це має бути

glavcom.ua
Росіяни мають зрозуміти, що українці окремий самодостатній народ

24.02.22-24.02.24. Історичний погляд

Ця війна – це не остаточна битва добра і зла. На жаль, це чергове битва в екзистенційній війні останніх чотирьохсот років.

Це етап екзистенційного війни знову зводиться до одного єдиного пункту: українці (не)існують як окрема нація.

Наш акцент на кордонах абсолютно справедливий і з точки зору майбутнього – правильний. Але ми також маємо памʼятати, що вся історія – це історія мінливості кордонів.

Наша пропагандистська помилка, як мені здається, полягає в тому, що ми не даємо відповіді росіянам (і їхнім союзникам) на питання «одного народу». Нам видається самоочевидним, що це дурість. Але пересічний росіянин і виборець Трампа так не вважає.

Ця війна – це війна, перш за все, за історію в її збоченому путінському прояві. А ми явно недооцінюємо цей факт в своїй контопропагандистстькій частині.

Ідеальний результат цієї війни – не лише максимальне збереження кордонів, але й докорінна зміна в головах росіян, які мають в своїй масі зрозуміти: українці окремий самодостатній народ. Без цієї зміни, виграти екзистенційну війну нам не вдасться.

Цей допис – теоретичні роздуми. Його потрібно розвивати на масу меседжів, ідей, роликів і, звичайно ж, перш за все, воєнних перемог. Але, з точки зору розуміння процесів, ми маємо дещо вийти за рамки хоч і правильних, але виключно чорно-білих процесів.

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Джерело
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Теги: історія пропаганда війна

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Вадим Денисенко

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