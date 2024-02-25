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Голова СБУ Малюк анонсував «сюрпризи» для окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Голова СБУ Малюк анонсував «сюрпризи» для окупантів
Малюк також наголосив, що морські дрони СБУ Sea Baby – це флагман, який використовується не лише у режимі «камікадзе»
фото: glavcom.ua

Голова СБУ Малюк анонсував «сюрпризи» для окупантів

На окупантів в Криму чекають «багато різних сюрпризів» як в повітрі, так і в морі до 26 лютого. Про це сказав голова Служби безпеки Україну Василь Малюк під форуму «Україна. Рік 2024», передає кореспондент «Главкома». 

«Багато різних сюрпризів: і в повітрі, і в морі. Багато всього цікавого, але із зрозумілих причин жодних деталей я повідомити не можу», – сказав Малюк.

За його словами, Кримський міст зараз не функціонує належним чином: ворог не може переміщувати ним ні засоби ураження, ні іншу зброю.

«Ми двічі його успішно уразили», – наголосив Малюк, не розголошуючи деталей щодо подальших дій.

Малюк також наголосив, що морські дрони СБУ Sea Baby – це флагман, який використовується не лише у режимі «камікадзе», але й виконує багато інших завдань.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Нагадаємо, Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року. 

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Теги: Україна Кримський міст ворог Василь Малюк

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