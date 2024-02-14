Головна Світ Політика
search button user button menu button

Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву
Джонсон розкритикував Білий дім за нездатність розв’язати міграційну кризу на кордоні з Мексикою
фото: reuters.com

Джонсон наголосив, що Палату представників не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде. Про це Джонсон сказав на пресконференції керівництва Республіканської партії в Палаті представників.

Спікер укотре розкритикував Білий дім за нездатність розв’язати міграційну кризу на кордоні з Мексикою, нагадавши про ухвалений напередодні імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса.

«Потрібно ще багато чого зробити для захисту кордону. І те, що цього тижня вийшло в Сенаті, цю проблему ігнорує», – додав він, маючи на увазі законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Джонсон заявив, що Палату представників не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу.

«Дозвольте чітко заявити: Палату представників під керівництвом республіканців не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу, проти якого виступає більшість сенаторів-республіканців і який не містить заходів для захисту нашого власного кордону», – пообіцяв Джонсон.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на $60 млрд, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

Читайте також: Допомога Україні: демократи сподіваються «загнати в кут» спікера Джонсона
Теги: Україна фінансування Сенат США США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл
Стало відомо, коли Сенат США розгляне угоду про фінансування України
18 сiчня, 01:50
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер палати представників обговорював питання посилення кордонів з Трампом – ЗМІ
19 сiчня, 07:26
Дональд Трамп
Трамп перемагає на президентських праймеріз в Нью-Гемпширі
24 сiчня, 04:12
Столичний посадовець Костянтин Усов повернувся з США на робоче місце у жовтні 2023 року
Заступник Кличка, якого не було понад рік у Києві, заробив у Гарварді 2 млн грн стипендії
2 лютого, 07:59
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Politico дізналося, що Байден справді говорить про Трампа за зачиненими дверима
3 лютого, 05:20
1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії
Генерал США оцінив знищення російського катера «Івановець»
3 лютого, 08:37
Законопроєкт про про посилення кордону та допомогу Україні не набрав потрібних 60 голосів
Сенат США провалив голосування за допомогу Україні
7 лютого, 22:08
Конгресу США потрібно ухвалити закон про допомогу Україні якнайшвидше
«Поворотний момент історії»: дипломати дорікнули владі США щодо підтримки України
7 лютого, 06:52
Остаточне голосування за законопроєкт підтримали 67 сенаторів
Сенат США подолав останню процедуру перед голосуванням за допомогу Україні
11 лютого, 22:38

Політика

РФ оголосила у розшук 100 громадян Грузії за службу у Збройних силах України
РФ оголосила у розшук 100 громадян Грузії за службу у Збройних силах України
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву
Китай звернувся до США через допомогу Україні
Китай звернувся до США через допомогу Україні
Німеччина у кілька разів планує збільшити постачання артснарядів Україні
Німеччина у кілька разів планує збільшити постачання артснарядів Україні
Суд Франції визнав провину експрезидента Саркозі
Суд Франції визнав провину експрезидента Саркозі
Країни НАТО збільшують витрати на оборону після заяв Трампа
Країни НАТО збільшують витрати на оборону після заяв Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
34K
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
17K
Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувати до військової служби
6270
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи: причини
5779
Що з екіпажем «Цезара Кунікова»? Окупанти кажуть, що всі живі, але ГУР іншої думки
4178
Нацбанк готує обмеження на карткові перекази: кого це стосуватиметься

Новини

Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Сьогодні, 16:45
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Сьогодні, 14:21
Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію
Сьогодні, 13:11
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Сьогодні, 00:00
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Вчора, 17:46

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua