Українські атаки коштують Росії мільйони

Росія втратила мільйони грошей та нафтопродуктів після ударів України

•1•

Міжнародні резерви рф з 2 по 9 лютого скоротилися на $6 млрд.

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•2•

У росії розмір участі іноземного капіталу у сукупному капіталі банківської системи станом на 1 січня 2024 року скоротився до 6,95% з 8,97% на 1 січня 2023 року.

У сукупному статутному капіталі страхових організацій іноземний капітал зменшився до 4,79% із 9,58% роком раніше.

Інвестиції нерезидентів у статутні капітали російських банків, що діють, оцінюються до початку 2024 року у 236,882 мільярда рублів проти 368,6 мільярда рублів роком раніше.

Іноземні інвестиції в капітал страховиків за 2023 скоротилися до 11,529 мільярда рублів з 21,796 мільярда рублів.

Центробанк рф поки не розкривав, як змінилося число іноземних банків за 2023 рік. За 2022 рік їхня кількість зменшилася до 108 зі 115.

•3•

Росія втратила мільйон тонн експорту нафтопродуктів після ударів України по найбільшим НПЗ.

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Атаки українських безпілотників, які з початку року, щонайменше, дев'ять разів атакували об'єкти нафтогазової інфраструктури росії, вдарили по експорту великих нафтових компаній.

За підсумками січня нафтовики продали за кордон через морські порти 10,8 млн тонн нафтопродуктів.

У річному вираженні експорт зменшився на 1 млн тонн, або 9%, після того, як великі нафтопереробні заводи повністю або частково припинили роботу через українські атаки.

•4•

Остання західна компанія залишила російський автопром.

Німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck продав свої 15% акцій російському виробнику вантажівок КамАЗ.

Daimler Truck, що входить у Mercedes-Benz Group, стала акціонером «Камаза» у 2008 році.

•5•

Новини про авіапригоди у росії з'являються майже щодня.

Пасажирський літак Sukhoi Superjet 100, який виконував рейс із Москви до Санкт-Петербурга запросив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво.

Причиною могла стати відмова одного з двигунів.

•6•

США ввели санкції проти закупівельної мережі, яка постачала американські технології до Ірану.

«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти мережі закупівель, відповідальної за сприяння незаконному експорту товарів і технологій від понад двох десятків американських компаній кінцевим споживачам в Ірані, включно з Центробанком Ірану», – йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Зазначається, що до санкційного списку потрапили, зокрема, дві фізособи з Ірану та одна фізособа з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Також санкції було введено проти компаній в Ірані, ОАЕ та Туреччині, що пов'язані з Центральним банком Ірану.

•7•

Raiffeisen Bank International (RBI) планує продати свою частку у розмірі 87,74% у білоруському Пріорбанку, а також у дочірніх компаніях компанії Soven 1 Holding Limited з ОАЕ.

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При цьому у банку зазначили, що угода призведе до збитків для групи у розмірі €225 млн за рахунок різниці між ціною придбання та балансовою вартістю капіталу банку.

•8•

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни ірландсько-американського виробника нафтовидобувного обладнання Weatherford International.

«Weatherford International продовжує працювати у рф, сплачувати там податки на мільйони доларів та забезпечувати технологічні спроможності країни-агресора у нафтовій галузі», – йдеться у повідомленні НАЗК.

Зазначається, що Weatherford International спеціалізується на виробництві та постачанні нафтовидобувного обладнання та наданні сервісних послуг нафтогазовим підприємствам.

Вона працює у росії 16 років та утримує там сервісні підприємства, бази та підприємства машинобудування.

У 2022 році російські фірми, що представляють компанію сплатили податків до бюджету агресора на понад $15 млн.

Як додає НАЗК, компанія також продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з рф.

У період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, вона імпортувала товарів у росію на майже $1,5 млн.

•9•

Україна відмовляється виключати Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни.

Україна відмовилася остаточно вилучити австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни, оскільки Київ сумнівається у тому, що банк дійсно планує покинути рф. Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист надісланий українськими чиновниками до Raiffeisen.

Зазначається, що у листі, надісланому Raiffeisen на початку лютого, українські чиновники поставили під сумнів, що робить банк, щоб покинути росію, заявивши, що більшість його планів були розпливчастими та неповними.

Крім того, у листі українська сторона вказує на те, що досі залишається низка сліпих місць, які заважають вилученню банку зі списку.

•10•

З російського ринку пішли лише 20% європейських компаній після початку війни.

З 500 компаній поки що офіційно пішло всього 100, це лише 20%.

Із 350 американських великих компаній з росії пішли лише 66 – це 19%.

•11•

Угорщина заблокувала новий пакет санкцій проти росії.